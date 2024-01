Stephen A. Smith ataca Dak e Cowboys como esperado após terrível derrota para Packers

Rrenomado analista da ESPN Stephen A. Smith é amplamente reconhecido por sua falta de afeto para com o Dallas Cowboys e seu quarterback Dak Prescott. Ano após ano, Smith aproveita a oportunidade para criticar o “Time da América”, uma tendência que persiste há aproximadamente três décadas, destacando as lutas contínuas do time nos playoffs sob o comando do proprietário. Jerry Jones.

A última vez que Vaqueiros conquistou uma vitória no Super Bowl ou até avançou para o jogo do campeonato NFC em 1995. Smith, que nunca se esquiva de expressar suas opiniões, recentemente recorreu às redes sociais para comentar o desempenho da equipe. Reconhecendo a ameaça potencial que representa a crise deste ano Dallas equipe, ele fez referência às suas estatísticas melhoradas, incluindo os 36 passes para touchdown de Prescott e uma defesa reforçada por talentos como Micah Parsons e DaRon Bland.

No entanto, Smith não pôde deixar de expressar seu ceticismo em relação à capacidade da equipe de atender às expectativas. Em suas palavras:

“Pensei que havia algo a mais. Realmente pensei. Porque eu disse que vocês sabem de uma coisa, estou contando a todos vocês há 28 anos consecutivos 29 e contando, apenas esperem, sejam pacientes. Eles não vão deixar você está abatido. Mas você não ouviu. Você não ouviu, não é? Você não ouviu. Veja o que aconteceu com você. “

Smith está convocando todos os fãs dos Cowboys para assistir ao First Take na segunda-feira

Smith também sugeriu uma análise mais aprofundada do Vaqueiros‘deficiências, que ele planeja aprofundar em seu programa, ‘First Take’. Ele afirmou,

“Agora, eu não poderia ir muito fundo. Eu realmente poderia. Mas a primeira tomada é amanhã. Não é feriado para mim.”

Apesar de suas reservas anteriores, Smith admitiu um breve momento de dúvida sobre o Vaqueiros‘A maldição da pós-temporada, especialmente depois da introdução de Jimmy Johnson no Ring of Honor do time, pareceu consertar sua desavença de longa data com Jerry Jones. No entanto, o fracasso do time em superar o obstáculo dos playoffs serviu apenas para reafirmar as crenças de Smith.

O VaqueirosA recente derrota nos playoffs foi particularmente desanimadora, não apenas pelo desempenho de Prescott, mas também devido a um colapso defensivo que permitiu um recorde de 48 pontos. Este evento marca um ponto baixo na história da franquia, mas está claro que Smith encontra uma certa satisfação em suas lutas contínuas.