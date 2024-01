Stephen A. Smith diz que Jason Whitlock é pior que um supremacista branco

Stephen A. Smith é um personagem excêntrico cuja personalidade pode levar a explosões vocais na televisão, mas é raro vê-lo falar de forma extremamente negativa sobre alguém, especialmente um colega na mídia esportiva.

Mas na quarta-feira, Smith deixou uma certa situação tomar conta dele e ele não conseguiu conter sua raiva ao abordar o assunto. Há menos de uma semana, Jason Whitlock entregou um monólogo contundente sobre Smith e até alegou que Smith não escreveu seu próprio livro.

Stephen A. Smith ataca Jason Whitlock: ‘Já estou farto daquele bastardo gordo’Twitter

Smith demorou um pouco para deixar esses comentários ferverem e então desencadeou o inferno na quarta-feira durante O programa de Stephen A. Smith.

Ele prefaciou o discurso dizendo “Até tomei a liberdade de ligar para meu pastor para me desculpar antecipadamente pelo que vou dizer sobre aquele bastardo inútil.” Ele ligou para Whitlock “menos que uma maldita barata” e depois descarregado.

“Já estou farto daquele bastardo gordo. Esse pedaço de merda.“Smith mencionou como Whitlock dirigia The Undefeated (agora Andscape)”para dentro do Chao“.

“Enquanto você estava na Blaze TV vomitando essas besteiras para as pessoas… você contou a eles como ficou do lado de fora do First Take me implorando para falar com você… me implorando para perdoá-lo? Por que você demorou quase dois anos para publicar um artigo, que vergonha você foi para John Skipper?”

“O que ele faz é se colocar na frente dos brancos, os brancos ousamos dizer que podem ter problemas com os negros. supremacista branco. Isso até Jason Whitlock aparecer. Ele é pior do que eles. Ele é o pior, mais desprezível, mentiroso, inútil e gordo ser humano que já conheci. “

Whitlock é há muito tempo uma figura controversa na mídia esportiva. Ele freqüentemente oferece cenas estranhas para causar divisão. Smith percebeu isso e decidiu contar a ele e a todos.