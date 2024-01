Stephen A. Smith permanece resoluto em sua defesa de Travis Kelce e Taylor Swift

EUem entrevista recente, Stephen A. Smith compartilhou sua perspectiva sobre a combinação aparentemente improvável, mas, em sua opinião, perfeita entre a sensação pop Taylor Swift e Chefes de Kansas City‘ extremidade apertada Travis Kelce.

Ao contrário da sugestão de Stern de que Kelce deveria casar Rápido para manter sua popularidade, Smith argumentou que ambos os indivíduos são altamente talentosos em seus respectivos domínios e são, de fato, “uma pegadinha” por si próprios.

Stephen A. Smith se declara o maior Swiftie de todos os temposTwitter

Defesa KelceApós as credenciais, o comentarista da ESPN destacou as conquistas impressionantes do astro do futebol, incluindo ser bicampeão do Super Bowl e candidato ao terceiro título.

Smith rejeitou a noção de que Rápido é o único contribuinte para o apelo do relacionamento. Ele enfatizou Kelceo reconhecimento universal como um dos maiores tight ends da história do futebol e seu potencial futuro na mídia além de sua carreira no futebol.

“Ele é bicampeão do Super Bowl e está prestes a ser tricampeão do Super Bowl”, disse. Smith disse ao The Howard Stern Show.

“Ele é universalmente reconhecido como um dos maiores tight ends da história do futebol.”

“Ele é um cara bonito, tem estilo, talento. Ele tem habilidades. Ele tem futuro quando se aposentar do futebol.

“Ele é o pacote completo.”

Smith também elogiou Swift

Ao reconhecer Kelcevirtudes de Swift, Smith não hesitou em elogiar as qualidades de Swift também. Descrevendo-a como uma “mulher bonita” e uma “artista incrível”, ele compartilhou sua experiência positiva ao assistir a um de seus shows, expressando espanto com a dedicação de RápidoA base de fãs, conhecida como Swifties, que conhecia todas as letras e ficou de pé durante o show de quase quatro horas.

Smith, de 56 anos, descartou as críticas ao romance do casal e defendeu Swift contra aqueles que atribuíram os problemas de desempenho dos Chiefs à sua presença nos jogos.

Ele elogiou Rápidocompromisso da empresa em apoiar Kelcepedindo aos fãs que “mostrassem algum respeito” pela estrela pop e enfatizando que Kelce teve um desempenho melhor com a presença dela.

O co-apresentador da ESPN concluiu caracterizando Rápido como “aquela garota”, endossando a relação entre o ícone pop e a estrela do futebol.

Swift e Kelceque revelaram publicamente seu romance em setembro, enfrentaram escrutínio, especialmente em relação ao impacto de Rápidopresença em Kelcedesempenho.

No entanto, Smith acredita firmemente que ambos os indivíduos contribuem positivamente para o relacionamento e que formam um casal formidável.

Enquanto o Chefes se preparar para um jogo crucial contra o Baltimore Ravens, espera-se que Swift continue torcendo por Kelce das arquibancadas, mantendo sua presença de apoio na jornada da equipe do Missouri, apesar de ter passado recentemente por Manhattan.