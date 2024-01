Stephen A. Smith rejeita a tentativa do apresentador da Fox News de usá-lo como prova contra a DEI

Stephen A. Smith fez uma aparição especial na Fox News ‘ O Show de Will Caim para falar sobre tudo, desde Donald Trump até a surpreendente derrota do Dallas Cowboys na rodada do NFL Wild Card. Na conversa, surgiu um tema recente nos círculos republicanos: o conceito de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) no local de trabalho.

Quando Caimum ex-colega de trabalho de Smith em ESPN, tentou usar a ascensão do comentarista esportivo à fama como um exemplo de que “trabalho duro e caráter robusto” foram suficientes para ele vencer, o SAS imediatamente o rejeitou. “Não me escolha e diga: ‘você conseguiu, então por que todo mundo não consegue?’ Porque isso é ignorar a situação da comunidade de onde venho e os obstáculos e obstáculos que foram colocados no caminho das minorias neste país. Você não pode fazer isso.”

Stephen A. Smith explica por que seu sucesso não refuta a DEI

“Tive muitas pessoas, tanto brancas quanto negras, que me ajudaram a chegar aqui”, elaborou Smith. “A maioria das pessoas da minha comunidade não tem esse privilégio. Eles nunca receberam esse privilégio. E muito mais frequentemente do que nunca, estivemos sob um sistema em que tínhamos indivíduos brancos em posição de ajudar obviamente os negros, mas longe mais brancos”, Smith contínuo.

O debate sobre a DEI tem sido desenfreado na ‘X’, rede social de Elon Musk. O Tesla e EspaçoX O CEO teve uma discussão online com o proprietário do Mavericks, Mark Cuban, sobre o assunto. A conversa continuou desde então e se tornou um ponto focal nos meios de comunicação de direita. De acordo com