Stephen A. Smith remixa suas antigas versões dos Cowboys para criar uma música trollando Dallas

Stephen A. Smithanfitrião de ESPN‘First Take’ é conhecido por ser um Dallas Cowboys odiador e ele mais uma vez comemorou sua eliminação prematura do Eliminatórias da NFLdesta vez nas mãos dos jovens Green Bay Packers.

Smith, 56, não conseguiu esconder sua empolgação durante o episódio da manhã de segunda-feira. Ele estava usando óculos escuros e um boné dos Packers enquanto contava Shannon Sharpe sobre o segmento seguinte.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

O enérgico analista esportivo remixou suas antigas versões dos Cowboys para criar uma música trollando Dallas. E é realmente muito bom!

Os Cowboys não perderam um jogo em casa durante toda a temporada e caíram no Curinga da NFL para os Packers, o quarto time mais jovem a chegar à pós-temporada.

A cultura dos cowboys precisa de mudança

Smith zombou de como os Cowboys não chegam a um jogo do campeonato da conferência há cerca de 30 anos e dos torcedores do Dallas que sempre acreditam no time.

A cultura em Dallas é claramente responsável pelas inúmeras decepções e tudo começa com o proprietário Jerry Jones.

Os Cowboys continuarão aquém de seus objetivos até que Jones pare de ocupar os holofotes com suas entrevistas semanais de rádio e inúmeras citações que apenas aumentam a pressão sobre o time.