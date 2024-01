Stephen Curry chega ao fundo do poço com Warriors e diz: Estou vaiando a mim mesmo

Tele Guerreiros do Golden State estão experimentando uma descida dolorosa de suas alturas gloriosas. A recente derrota por 141-105 para o Pelicanos de Nova Orleans deixou os fãs desanimados, mas talvez ninguém sinta mais o peso do declínio do que Stephen Curry ele mesmo.

Após uma temporada que se transformou em um pesadelo, as lutas dos Warriors estão afetando seu craque e todo o time.

A energia contagiante de Stephen Curry ilumina a sessão de treinos dos WarriorsX

O jogo de elite de Curry está desaparecendo

No início da temporada, apesar do Guerreiros‘desempenho misto, houve uma fresta de esperança – Curryé o jogo de elite. O maior arremessador de todos os tempos assumiu sozinho o ataque do time.

No entanto, jogos recentes viram até Curryo desempenho excepcional do minguante. Na sua perda para o Pelicanos, Curry acertou 4 de 13 em campo, contribuindo com 15 pontos, muito longe do padrão que ele estabeleceu ao longo dos anos.

O Guerreiros‘desempenho contra o Pelicanos estava chocantemente sem vida, provocando vaias dos fãs decepcionados. Até Curry, rosto da franquia, reconhece que o jogo do time justifica o descontentamento dos torcedores. Numa admissão sincera, Curry expressou que participaria das vaias se tivesse oportunidade.

“Obviamente estamos lutando”, Curry disse.

“Não há nada para comemorar. Honestamente, estou me vaiando. Vaiando nosso time na minha cabeça por causa da maneira como estamos jogando, então é o que é… É nosso trabalho dar a eles algo para torcer e nós não fiz isso.”