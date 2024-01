Stephen Curry rasga sua camisa de frustração depois que seus companheiros o decepcionaram na batalha épica 2OT com o Lakers de LeBron

Stephen Curry não conseguiu esconder sua frustração depois de ficar aquém Lebron James e a Los Angeles Lakers 145-144 na prorrogação dupla.

Veja Steph Curry rasgar sua camisa ao meio com raiva

Curry fez tudo o que pôde pelo Guerreiros do Golden Stateterminando com 46 pontos, três rebotes e sete assistências, acertando 9 de 21 atrás do arco. Quinze dos 46 de Curry aconteceram durante as duas prorrogações.

Ele forçou a prorrogação com um jogada inteligente e bandeja contra Anthony Davis no final do regulamento, e ele fez um três para colocar os Dubs em vantagem por 144-143 faltando 4,7 segundos para o fim do segundo OT, mas não foi o suficiente.

LeBron faz história contra Curry

Draymond Verde cometeu falta em James, que acertou os dois lances livres e deu a vitória ao Lakers. James terminou com 36 pontos e 20 rebotes (um alta na carreira) e 12 assistências, o primeiro Laker a fazer isso desde Kareem Abdul-Jabbar.

Após o jogo, o técnico do Warriors Steve Kerr reclamou da diferença de 43 a 16 nos lances livres entre as equipes, mas a forma como Steph rasgou sua camisa de desgosto parecia sinalizar mais tensão do que apenas uma derrota contra o Lakers.

Golden State é agora 12º na Conferência Oestecinco jogos abaixo de 0,500 (19-24) e três jogos atrás na classificação desde o último lugar no Torneio Play-In.