Sterling Mahomes esquece o Papai Noel e ajuda o pai Patrick a vencer em Arrowhead

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City estão festejando seu triunfo depois de garantir o título da divisão Oeste da AFC em um confronto decisivo da Semana 17 contra o Cincinnati Bengals.

Esta vitória não apenas solidifica seu domínio, mas também garante um cobiçado jogo de playoff em casa durante a próxima Rodada Wild Card.

Na forma habitual, Mahomes‘ apoiadores inabaláveis, sua esposa Brittany e sua filha Sterling Skyeestiveram presentes para testemunhar o jogo emocionante no Arrowhead Stadium. Bretanhauma mãe dedicada de dois filhos, acessou o Instagram para compartilhar fotos deliciosas de seu dia memorável no estádio.

O documentário esportivo da Netflix, Quarterback, revela a cativante rotina pré-jogo em que Mahomes insiste em receber um beijo da esposa, Bretanha, durante os jogos em casa. Na semana 17, o duas vezes Jogador Mais Valioso recebeu não apenas o beijo habitual, mas também os sinceros votos de boa sorte de sua filha. Libra Esterlina.

Patrick e Brittany são um casal poderoso da NFL

O Mahomes a presença da família, sem dúvida, impulsionou o bicampeão do Super Bowl a apresentar um desempenho estelar.

Mahomes mostrou sua habilidade com 21 finalizações em 29 tentativas, acumulando 245 jardas, um touchdown e, notavelmente, zero interceptações. Com esta impressionante exibição, o Chefes de Kansas City garantiram uma vaga nos playoffs pela oitava temporada consecutiva.

Refletindo sobre sua jornada, Bretanha e Patrick Mahomes compartilham uma conexão profunda que remonta ao ensino médio. A história de amor deles culminou em uma proposta em uma suíte do Arrowhead Stadium em 2020, seguida por uma alegre cerimônia de casamento em março de 2022.

Sua família aumentou com a chegada de Sterling Skye em 20 de fevereiro de 2021 e, um ano depois, deram as boas-vindas ao filho Patrick “Bronze” Mahomes III. O Mahomes A família atualmente reside em uma ampla propriedade de oito acres no Missouri, com um lago, um campo de golfe par 3 e até um campo de futebol.

Além de seus papéis como pais, Brittany Mahomes, com experiência no futebol profissional e carreira esportiva universitária, entende o comprometimento físico e mental exigido nas atividades atléticas de seu marido. Além de cuidar dos filhos, ela atua como fisioterapeuta licenciada.

O Mahomes casal, dotado do gene atlético, investiu parte de sua riqueza em diversos empreendimentos esportivos. Patrick Mahomes tem participações no Royals de Kansas City na Liga Principal de Beisebol e, seguindo Bretanhaliderança, apoia o Corrente de Kansas City na Liga Nacional de Futebol Feminino. Notavelmente, ambos Patrick Mahomes e Travis Kelce fazem parte de um grupo de investimentos que adquiriu a equipe de corrida Alpine Fórmula 1.

Patrick Mahomes surpreende Brittany com um grande beijo durante a comemoração do Ano Novo

Expandindo seu império esportivo, Patrick e Brittany Mahomes investiram na Major League Soccer Sporting Kansas City e uma franquia profissional de pickleball com sede em Miami. A espinha dorsal financeira para esses empreendimentos decorre principalmente de Patrícioa lucrativa extensão do contrato de dez anos e 450 milhões de dólares com o Chefes. Uma recente reestruturação do negócio solidifica ainda mais sua situação financeira, com US$ 43,3 milhões adicionais garantidos de 2023 a 2026. Mahomes a dupla está inegavelmente construindo um legado formidável dentro e fora do campo.