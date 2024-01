Steve Kerr e os Warriors homenageiam o legado de Dejan Milojevic na cerimônia antes do jogo

TOs Golden State Warriors, liderados pelo técnico Steve Kerr, prestaram uma sincera homenagem ao seu falecido assistente técnico, Dejan Milojevic, no primeiro jogo do time desde seu trágico falecimento.

Milojevicuma figura-chave no Guerreiros comissão técnica, faleceu repentinamente na semana passada após um ataque cardíaco durante um jantar da equipe em Cidade do Lago Salgado.

A esposa e os filhos de Milojevic estiveram presentes na cerimônia

Voltando à quadra contra o Atlanta Hawks, os dois times vestiram camisas pretas com a palavra “braços,”sérvio para irmão, honrando Milojevic memória.

As camisas também traziam “DM” distintivo, simbolizando o impacto duradouro Milojevic terá na equipe ao longo da temporada.

Com Milojevic esposa e filhos presentes, os Warriors apresentaram um vídeo comovente destacando suas contribuições, com depoimentos de Steve Kerr, Kevon Looneye raptores treinador principal Darko Rajakovic.

Uma multidão visivelmente emocionada aplaudiu Kerr emocionante homenagem, reconhecendo Milojevic não apenas como um treinador, mas como um querido amigo e homem de família.

“Em vez de um momento de silêncio, gostaria que todos nós aplaudissemos Deki, para que ele pudesse ouvir lá no céu.” Kerr disse.

O mundo perdeu uma bela alma na semana passada. dizer era um amigo maravilhoso, um excelente treinador de basquete, um grande homem e, o mais importante, um lindo neto, filho, marido e pai”, continuou Kerr.

‘… O sorriso, a alegria, o riso – estava sempre presente. E o que ele significou para nós foi uma grande parte de quem somos – ele é uma parte da nossa alma”, comentou o treinador principal.

Durante a cerimônia, Milojevic assento no banco permaneceu vazio, adornado com um “braços” camisa e uma rosa branca.

Kerr pediu aos fãs que comemorassem Milojevic vida com uma ovação, enfatizando a alegria e a positividade que trouxe para a equipe.

Homenagem emocionante dos Warriors a Milojevic

O tribunal em Centro de perseguição apresentava as iniciais “DM” dentro de um coração, e os jogadores usarão “DM” patches para o restante da temporada da NBA.

Uma foto de Milojevic com a mensagem “PARA SEMPRE NOSSO IRMÃO” foi exibido no jumbotron, criando uma homenagem duradoura ao sorriso e ao espírito contagiante do treinador.

Os gestos sinceros se estenderam além da quadra dos Warriors, quando outros jogadores da NBA, incluindo Boban Marjanovic, Luka Doncic e o San Antonio Spurs, se juntaram para homenagear Milojevic com “BRAÇOS” camisas e agradecimentos antes do jogo.

Dejan Milojevicde 46 anos, foi uma parte crucial da comissão técnica que contribuiu para o sucesso dos Warriors Campeonato da NBA de 2022 triunfo.