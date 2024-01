Steve Kerr ignora as frustrações de Jonathan Kuminga e Moses Moody

Guerreiros do Golden State treinador principal Steve Kerr não poderia me importar menos com Jonathan Kuminga e Moisés Moody expressando frustração na mídia pela falta de tempo de jogo, principalmente quando o time continua perdendo com eles no banco.

Kerr, 58 anos, minimizou suas frustrações durante sua coletiva de imprensa na tarde de sexta-feira, antes de derrotar o Pistões Detroit. Ele afirma também ter ficado frustrado enquanto jogava no NBA por 15 anos.

Warriors entram em colapso total durante o jogo contra o Suns: Green e Curry atacam de raiva

“Joguei por 15 anos e durante todos os 15 fiquei frustrado com meu tempo de jogo”, disse Kerr quando questionado sobre os relatórios de Kuminga e Moody. “É assim que funciona.”

Na noite de quinta-feira, depois que o Golden State perdeu para o Nuggets de Denver graças a uma campainha incrivelmente profunda de Nikola Jokić, Shams Charania de O Atlético relatou que Kuminga perdeu a fé no técnico do Warriors.

“Jonathan Kuminga perdeu a fé no técnico Steve Kerr, e o escolhido da loteria de 2021 não acredita mais que Kerr lhe permitirá atingir todo o seu potencial, disseram fontes próximas a Kuminga O Atléticoadicionando outra camada de turbulência a uma temporada já complexa dos Warriors”, escreveu Charania.

Dinastia dos Guerreiros à beira do colapso

Moody, 21, e Kuminga, 21, expressar frustração pela falta de tempo de jogo é normal. Kerr está certo sobre isso, mas os problemas dos Warriors são muito mais profundos.

Klay Thompson é uma sombra de seu antigo eu, Draymond Verde não consegue se controlar a ponto de a NBA ter que intervir e Stephen CurryO último pedaço de suco será desperdiçado se a equipe não intervir.

Ex-gerente geral do Warriors Bob Myers deixou a franquia neste período de entressafra para trabalhar na televisão e agora parece mais a chave para o sucesso do Golden State.

O trabalho de Kerr pode estar em risco se ele não mudar a situação e afastar as frustrações dos seus jovens jogadores não é um bom começo.