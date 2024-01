Steve Kerr sobre a morte do assistente Milojevic: É a coisa mais triste que já experimentei na NBA

Tele Guerreiros do Golden State voltou ao trabalho pela primeira vez após a morte repentina do assistente técnico Dejan Milojevic. Na última quarta-feira, o ex-jogador sérvio de 46 anos morreu após sofrer um ataque cardíaco durante um jantar de funcionários em um restaurante italiano em Salt Lake City, um dia antes do jogo contra o Jazz de Utah.

Treinador dos Guerreiros Steve Kerr falou sobre o evento, descrevendo-o como um dos pontos mais baixos de sua carreira profissional.

Jokic e outros jogadores da NBA falam sobre o técnico Dejan Milojevic

“Foi a coisa mais triste que já experimentei na NBA”, Kerr explicado em uma coletiva de imprensa pré-jogo na terça-feira.

O treinador compareceu à conferência de imprensa vestindo uma camiseta com a palavra ‘brate’, que significa ‘irmão’ em sérvio.

“É difícil descrever a semana: comovente, devastadora. Quando perdemos alguém que está tão próximo de nós e, o mais importante, ver sua família sofrer… Então, esta última semana foi cheia de tudo isso, ” explicou Kerr.

Kerr Ele próprio conhece a tragédia, com o treinador de basquete tendo perdido o pai como resultado direto de um tiroteio terrorista em Beirute.

Milojevic era o tipo de cara com quem você gostaria de estar

O técnico dos Warriors, como todos que conheceram Milojevic, ex- Valência Basquete jogador, só tinha boas palavras para ele.

“Ele era um cara que via constantemente o que há de bom nas pessoas e a alegria da vida… Quando você entra em uma temporada que dura de sete a nove meses, esse é exatamente o tipo de cara com quem quero estar todos os dias”, Kerr concluiu.

Os Warriors tiveram seu calendário alterado pela suspensão dos dois últimos jogos.

Claro, eles não tocaram Jazz no dia Milojevic morreu e eles não jogaram contra o Mavericks.

Eles não jogarão novamente até quarta-feira à noite, quando enfrentarão o Falcões de Atlanta no Chase Center em São Francisco.

Será um jogo emocionante e onde certamente haverá uma homenagem ao falecido treinador.