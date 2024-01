Steve Wynn relista a casa de Beverly Hills por US $ 75 milhões, grande queda de preço

Steve Wynnestá tentando novamente se desfazer de sua enorme propriedade em Beverly Hills – e nesta economia… ele teve que reduzir bastante o preço em comparação com três anos atrás.

O magnata dos cassinos colocou sua megamansão de volta ao mercado após a primeira listagem em 2021 por incríveis US$ 125 milhões. Agora, ele está disposto a aceitar muito menos – listando o bloco por incríveis US$ 75 milhões… marcando um enorme desconto de US$ 50 milhões.

Veja bem, a queda aqui foi gradual … SW e companhia. primeiro baixou o preço 6 meses depois de vomitar pela primeira vez, pedindo $ 115 milhões, depois caiu ainda mais em março de 2022 para $ 100 mil … e, finalmente, reduziu um pouco mais em janeiro de 2023, pedindo apenas $ 85 mil. Agora, é só isso.

Escusado será dizer que… o mercado imobiliário não está tão aquecido como estava durante a pandemia – e este número parece reflectir isso mesmo. Com isso dito, essa massa lhe renderá um palácio.

A propriedade possui uma enorme casa principal com 11 quartos, 16 banheiros e mais de 27.000 pés quadrados de área útil, ocupando um total de 3 acres. Como dissemos… é grande!!!

Claro, também tem todos os recursos do luxo… incluindo uma adega, uma casa com piscina, uma cozinha ao ar livre, uma quadra de tênis profissional com pavilhão, uma sala de massagem, uma academia completa, um estado de- sala de exibição de arte – apenas para listar algumas vantagens.