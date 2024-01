Stipe Miocic responde a Tom Aspinall após uma enxurrada de apelos para a luta de Jon Jones

Muitos observadores do MMA acham que o ex-peso pesado do UFC Stipe Miocic deveria se afastar para decidir o melhor na categoria big man. Isso inclui o campeão interino Tom Aspinall, que fez campanha publicamente para unificar o cinturão contra o campeão indiscutível Jon Jones.

Na sexta-feira, Miocic respondeu a uma série de tweets de Aspinall argumentando que o unificador de títulos deveria ser o próximo na agenda do UFC, e apesar de todos os pontos razoáveis ​​que o detentor do título do Reino Unido levantou, o americano também teve um razoável.

“Nunca causei atraso na luta com Jon”, escreveu Miocic na sexta-feira.

Nunca atrasei a luta do Jon.⁰⁰Tom, assim que conseguir essa vitória vamos conversar para unificar o cinturão. -Stipe Miocic (@stipemiocic) 5 de janeiro de 2024

Em sua proposta para lutar contra Jones, Aspinall citou a inatividade de Miocic durante o lançamento de Grand Theft Auto 2.

A última vez que Stipe lutou e venceu, GTA: San Andreas tinha acabado de ser lançado para PS2. Ele será o próximo a lutar pelo título indiscutível dos pesos pesados, à minha frente, que sou o campeão interino, ativo e número 1 do ranking mundial no momento. Isso me deixa bastante chateado -Tom Aspinall (@AspinallMMA) 4 de janeiro de 2024

Miocic estava escalado para enfrentar Jones em novembro passado no UFC 295. Mas antes do evento, Jones sofreu uma ruptura no peitoral durante o treinamento, e o UFC decidiu fazer uma luta pelo título provisório em curto prazo entre Aspinall e Sergei Pavlovich. Aspinall conquistou o cinturão interino com um nocaute no primeiro round e logo depois pediu a unificação do cinturão.

Mas, em vez de ignorar Miocic, o CEO do UFC, Dana White, prometeu remarcar Miocic x Jones quando “Bones” estivesse saudável o suficiente para lutar. Isso colocou Apsinall em apuros durante potencialmente a maior parte de 2024.

Esta semana, Aspinall recorreu às redes sociais para defender o seu caso.

Em uma aparição recente no A hora do MMAAspinall pediu ao UFC que o deixasse seguir em frente com sua carreira.

“Acho que Stipe e Jones são uma combinação absolutamente incrível”, disse ele. “Mas, na minha opinião, foi uma luta incrível no fim de semana passado, e sinto que o brilho dessa luta meio que desapareceu. Não sei como as outras pessoas se sentem sobre isso, mas sinto que agora eles precisam fazer de mim e John Jones, ou de mim e Stipe, porque qual é o sentido das outras coisas? Vamos seguir em frente, deixe-me lutar contra uma das lendas agora, e deixe-me seguir em frente com minha carreira, em vez de fazer outras coisas e esperar.

“[Jones vs. Miocic] foi maravilhoso. Essa é uma combinação incrível. Mas não quero ver isso, e não acho que mais ninguém queira ver isso daqui a um ano. Vamos seguir em frente agora e deixe-me lutar contra uma das lendas e vencer as lendas.”

A aparição mais recente de Miocic no UFC foi em março de 2021, quando perdeu o título dos pesos pesados ​​para o então campeão Francis Ngannou. Foi amplamente divulgado que sua luta com Jones no UFC 295 provavelmente serviria como sua luta de aposentadoria, embora ele tenha dito repetidamente que não estava decidido sobre o assunto.

Miocic propôs um confronto final com Aspinall assumindo uma vitória sobre Jones quando eles finalmente se encontraram.

“Tom, assim que eu conseguir essa vitória, vamos conversar para unificar o cinturão”, escreveu.