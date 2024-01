Stocche Forbes ABRE VAGAS em SP, RJ, MG e mais!

A Stocche Forbes, empresa que é um dos principais escritórios de advocacia “full service” do Brasil, está com novas vagas de emprego efetivas e para estágio. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia que se baseia na confiança, ética e na excelência de seus serviços, confira quais são os postos disponíveis:

Advogado (a) Júnior – Bancário e Mercado de Capitais – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Advogado (a) Júnior – Bancário e Mercado de Capitais – Ribeirão Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Advogado (a) Pleno – Bancário e Mercado de Capitais – Nova Lima – MG e Híbrido – Efetivo;

Advogado (a) Pleno – Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Cobrança Júnior – Ribeirão Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Financeiro Júnior – Ribeirão Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Cadastro – Ribeirão Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Faturamento – Ribeirão Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Currículos – Área Administrativa – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) – Compliance – Nova Lima – MG e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) – Regulatório – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) – Regulatório – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) – Regulatório – Nova Lima – MG e Híbrido – Estágio.

Mais sobre a Stocche Forbes

Contando mais sobre a Stocche Forbes, vale ressaltar que a empresa de advocacia presta serviços a partir de quatro escritórios integrados localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Belo Horizonte. Está estruturada para assegurar a prestação dos serviços com participação intensiva dos sócios, e com a formação de times que reúnam a combinação ideal de pessoas e experiências para cada caso específico.

Além disso, a Stocche Forbes busca estabelecer com seus clientes uma parceria estratégica, de longo prazo, baseada na confiança de que o escritório atuará com eficiência, qualidade e ética na entrega dos serviços, e proatividade na identificação e conhecimento das questões que são relevantes para seus clientes.

Por fim, um elemento central de sua visão e valores é a promoção de um ambiente de trabalho aberto e colaborativo. Ou seja, propício para a atração, motivação e aprimoramento de talentos.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Stocche Forbes, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

