Storm Reid de volta à USC após a vitória do Emmy, ‘Sempre serei um estudante’

Tempestade Reid está no topo de seu jogo em Hollywood – especialmente depois de ganhar um Emmy – mas isso não a torna superior a ninguém no campus… sim, ela ainda está na escola!

Conseguimos a atriz profissional – que acabou de adquirir alguns equipamentos nas últimas semanas – no LAX quinta-feira… ela diz que apesar de ganhar o prêmio de Melhor Atriz Convidada em Série Dramática por seu papel em “The Last of Us” da HBO, ela ainda está recebeu o mesmo tratamento na Escola de Artes Dramáticas da USC – onde estuda drama/teatro.

A pergunta óbvia é… como as pessoas estão tratando você depois da vitória do Emmy?!? Acontece que Storm diz que as pessoas são bastante regulares com ela – e, aparentemente, apenas animadas e orgulhosas dela, quando vêm parabenizá-la… pelo menos é o que Storm está dizendo.