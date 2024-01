Sua pontuação instantânea aumenta com os bate-papos em 2024? (Explicado)

Snapchat é um dos sites de redes sociais mais populares para compartilhamento de fotos e vídeos. Você também pode usá-lo para determinar o quão popular você é entre seus colegas e dentro de sua comunidade. No entanto, as pontuações do Snapchat são sempre uma fonte de confusão. Para aqueles que são novos no Snapchat, podem não estar familiarizados com a pontuação do Snapchat. Pode não estar claro para os usuários que já usam o aplicativo há algum tempo como aumentar seu Snap Score ou se seu Aumento do Snap Score com bate-papos, etc. Aqui, você aprenderá essas coisas básicas sobre o Snap Score no Snapchat. Então, vamos começar com o guia.

Sua pontuação instantânea aumenta com os bate-papos?

Nos bate-papos, você obterá uma pontuação instantânea mais alta. Sua pontuação aumentará quando você enviar e receber fotos e vídeos de seus amigos no chat.

Além disso, para enviar e receber fotos e vídeos, o bate-papo parece não contribuir em nada para aumentar sua pontuação. Portanto, o Snapchat não irá recompensá-lo se o seu chat nada mais for do que um chat.

Cada snap que você enviar no chat resultará na adição de um ponto à sua pontuação, independente de quantas pessoas estejam no grupo. Além disso, cada snap que você abrir no chat em grupo aumentará sua pontuação no Snapchat em um ponto. No chat em grupo, nenhum chat foi enviado ou recebido por nenhuma das dez pessoas, e os snaps valeram apenas um ponto.

Assim, se você considerar os chats de uma perspectiva diferente, eles podem realmente melhorar sua pontuação. Quando mais pessoas estão envolvidas em uma conversa com você, é mais provável que seu Snap Score aumente com os bate-papos.

Como posso ver minha pontuação no Snapchat?

Depois que seu Snap Score aumentar com bate-papos usando o aplicativo Snapchat, você poderá encontrar seu Snap Score com muita facilidade. Aqui estão algumas instruções simples que fornecemos para você seguir.

No canto superior esquerdo do Snapchat, clique no botão Imagem de bitmoji .

Sua classificação Snap é exibida no Perfil página.

No seu Snap Code, ao lado do seu sinalvocê pode ver sua pontuação no Snap.



Como funciona o Snapscore no Snapchat?

O Snapchat não revelou exatamente como funcionam os Snapscores, mas algumas suposições foram feitas. Outros recursos do Snapchat, como seguir criadores, assistir a vídeos do Discover e manter sequências, também podem aumentar sua pontuação no Snapchat, além de Snaps e Stories. Mesmo assim, a maior parte disso é apenas especulação.

Como a pontuação do Snapchat Snap é calculada?

Embora o Snapchat não tenha divulgado sua metodologia exata para calcular o Snap Scores, acredita-se que ele leve em consideração uma série de variáveis ​​relacionadas ao comportamento do usuário na rede. As pontuações instantâneas são afetadas por uma variedade de fatores, incluindo:

Snaps enviados e recebidos: As pontuações do Snap são baseadas nos snaps enviados e recebidos. Além disso, você pode enviar e receber mensagens de texto, fotos e vídeos usando Snaps. Histórias: Você provavelmente terá uma pontuação de Snap maior se enviar conteúdo para sua história do Snapchat e interagir com histórias de outros Snapchatters. Além das mensagens de texto diretas, os usuários também são incentivados a interagir com o site por meio desse método. Bate-papos: Conversar com outros usuários também pode influenciar o Snap Score. Instantâneos: Se você e outro usuário mantiverem um Snapstreak trocando fotos todos os dias, você será recompensado com pontos extras. Uso de recursos do Snapchat: Existe a possibilidade de o Snap Score ser afetado pelo uso de diferentes lentes, filtros e recursos no Snapchat.

Posso comprar pontuação do Snapchat?

Existem alguns sites que prometem Snapscores altos, mas é melhor ignorá-los. Em outras palavras, você não pode comprar o Snapscore de um aplicativo ou serviço de terceiros, pois eles só podem aumentar com interações orgânicas do Snapchat.

Melhores métodos para aumentar a pontuação do Snap? (maneiras genuínas)

Aqui estão algumas dicas para ajudar seu Snap Score a aumentar com os bate-papos. Para aumentar seu Snap Score rapidamente, leia os pontos abaixo e siga-os.

Todos os dias, envie Snaps para seus amigos.

Certifique-se de que seus amigos enviem seus Snaps diariamente.

Além disso, você pode enviar instantâneos para seus amigos no Snapchat adicionando cada vez mais amigos.

Os snaps podem ser enviados para um grupo depois de você criar um ou ingressar em um.

Para deixar o grupo mais animado, peça para seus amigos enviarem snaps.

Certifique-se de permanecer ativo no Snapchat.

Como aumentar a pontuação do Snapchat com grupo

Usar o bate-papo em grupo é uma das melhores maneiras de aumentar sua pontuação no Snapchat, então certifique-se de que todos postem constantemente fotos vermelhas ou roxas.

Sempre que um membro do grupo tira um snap quando pode, todas as pontuações do snap do grupo aumentarão quando esses snaps forem abertos, porque os snaps de vídeo e foto fazem com que sua pontuação no Snapchat aumente. É especialmente eficaz quando há muitas pessoas no grupo.

Se você enviar um snap para um grupo cheio de pessoas e todas elas abrirem, sua pontuação no snap aumentará muito.

A melhor parte é que você pode enviar vários snaps para o grupo. Se você deseja documentar seu dia ou mostrar algo que fez, você obterá um grande aumento em sua pontuação no Snapchat se enviar instantâneos constantemente e houver muitas pessoas no grupo.

Você também pode fazer isso com uma sequência de Snapchat envolvendo todos do grupo. Sua pontuação no Snapchat aumentará drasticamente se você tiver uma sequência com todos no grupo.

Se você tirar foto dessa pessoa todos os dias e dizer alguma coisa, ela se sentirá motivada a continuar com você. Enviar uma foto com listras de palavras não será suficiente para mantê-los.

Como você encontra as pontuações instantâneas de outras pessoas no Snapchat?

Se você quiser encontrar pontuações instantâneas de outros Snapchatters, siga as etapas abaixo:

No seu dispositivo, abra o Aplicativo Snapchat .

Você pode encontrar a pontuação instantânea de uma pessoa encontrando seu perfil. Se quiser encontrar o perfil deles, você pode ir para a tela de bate-papo ou pesquisar o nome.

Em seguida, clique em seus perfil ícone.

Depois de acessar o perfil dessa pessoa, você verá as informações dela. Abaixo do nome de usuário, você verá a pontuação do Snap dessa pessoa.

