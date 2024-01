Super Bowl 49ers vs Chiefs: Andy Reid perde um importante defensor devido a uma lesão grave

Charles Omenihufinal defensivo para o atual campeão Chefes de Kansas Citynão participará Super Bowl LVIII por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho sofrida no segundo quarto do American Football Conference Championship contra o Corvos de Baltimore.

Os Chiefs defenderão seus NFL título em 11 de fevereiro contra o San Francisco 49ers em Estádio Allegiant em Las Vegas, Nevada, um jogo que Omenihu perderá.

Omenichusque fez uma excelente jogada na vitória do último domingo sobre os Ravens, causando um fumble e uma recepção Lamar Jacksonserá uma grande falta para a defesa de Andy Reid e Steve Spagnuolo contra um ataque elétrico como o dos 49ers.

Omenihu foi suspenso pelos primeiros seis jogos da temporada de 2023 por violar o código de conduta pessoal da NFL, tendo sido preso no início do ano passado sob suspeita de crime de violência doméstica, mas desde então voltou.

Depois de cumprir sua suspensão, ele se tornou uma peça chave na Cidade de KansasA defesa agressiva de QB, que terminou com o segundo maior número de sacks de QB na temporada regular, com 57, sete deles passando Omenichus ele mesmo.

Omenihu chegou à NFL como escolha da quinta rodada do draft de 2019. Ele assinou com o 49ers em 2021, onde permaneceu até a temporada de 2022. Apesar da suspensão de seis jogos, 2023 foi o melhor ano de sua carreira.

Como os Kansas City Chiefs responderão?

A perda de Charles Omenihu é uma grande perda para o coordenador defensivo do Chiefs Steve Spagnuoloque terá que recorrer a Mike Danna ou Brandon Thompson para substituí-los, embora ele tenha duas semanas para treiná-los no Super Bowl plano de jogo.

A previsão profética da pré-temporada do Super Bowl do Chiefs WR com mentalista se torna realidade

Este tempo extra de treinamento pode ser crucial, já que os Chiefs planejam encerrar um ataque que tem múltiplas armas à sua disposição. Brandon Aiyuk é um receptor estrela, enquanto Deebo Samuel dá ao time uma opção perfeita no jogo de passe ou corrida, enquanto isso Christian McCaffrey está na forma de sua vida.