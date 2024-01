Suposto envolvimento de Taylor Swift no livro “Argylle” negado pelo diretor Matthew Vaughn

Taylor Swift os fãs há muito especulam que seu querido cantor é o autor misterioso por trás do livro “Para Argy”, que está sendo adaptado para um filme. No entanto, o diretor Matthew Vaughn pôs fim às suas esperanças e sonhos ao desmascarar esta teoria.

Em uma entrevista recente, Vaughn abordou o boato persistente de que T-Swift, sob o pseudônimo de “Elly Conway”, é o cérebro por trás do manuscrito de “Argylle”. Ele revelou que a verdadeira identidade do autor permanece um mistério, alimentando especulações entre os Swifties.

Taylor Swift usa jaqueta personalizada no jogo Chiefs vs Dolphins que chama a atençãoInstagram

Vaughn compartilhou uma anedota divertida sobre sua filha se aproximando dele com a crença de que Taylor Swift foi o autor do livro. Ele contou com humor: “Não sou um grande cara da internet, e na verdade foi minha filha quem veio até mim – esse é o poder das celebridades e da internet – e disse: ‘Você nunca me disse que Taylor escreveu o livro !'”

O diretor continuou: “E eu estou olhando para ela dizendo: ‘Do que você está falando, Taylor Swift escreveu o livro? Ela não escreveu o livro!’ Mas minha filha estava convencida disso.” Vaughn então declarou definitivamente: “[T]aqui está uma Elly Conway que escreveu o livro, mas não é Taylor Swift.”

Vaughn encerra a especulação

Ele enfatizou ainda: “Digo isso porque imagino que Taylor Swift tem um monte de gente tentando entrar em seu movimento a torto, a direito e no centro. Não quero fazer parte desse clube. Eu li as conspirações e Eu estava tipo, ‘Uau, eles não deixam pedra sobre pedra!’ Mas não é Taylor Swift. Ela definitivamente não escreveu o livro.”

A especulação em torno Taylor SwiftA autoria potencial de Derivou-se de ovos de Páscoa percebidos no livro que os fãs acreditavam apontar para ela, como referências a seus gatos Scottish Fold e sua propensão para usar suéteres argyle. No entanto, Vaughn esclareceu que estas eram apenas coincidências e não indicativas do envolvimento de Swift.

Vaughn rejeitou a noção de Taylor Swift sendo o autor nada mais do que um produto da imaginação ativa dos fãs. Apesar das esperanças dos fãs, parece que a verdadeira identidade de “Elly Conway” permanece um mistério.