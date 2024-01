Surpresa com NOTA ANTIGA para brasileiros: PIX valioso na conta

Você tinha ciência de que uma nota antiga pode possuir um valor significativamente maior do que se possa imaginar? Existe, de fato, um mercado voltado para indivíduos que apreciam a coleção de relíquias da moeda brasileira.

Em muitas situações, alguém pode ter em sua residência alguma nota antiga de R$ 1,00, por exemplo, que não têm mais validade em qualquer estabelecimento, perdendo seu valor comercial.

Valor histórico e comercial de uma nota antiga

É viável que cédulas antigas despertem grande interesse por parte de um colecionador. Isso o leva a desembolsar uma quantia substancialmente superior àquilo que a nota valia em seu período de circulação.

Este é o dinamismo peculiar do mercado de colecionadores. Enquanto alguns buscam se desfazer da nota antiga, há outros que as enxergam como peças históricas dignas de integrar suas coleções.

O valor atribuído a essas antiguidades depende de diversos fatores, tais como a raridade, estado de conservação e, especialmente, eventuais falhas na cunhagem da moeda ou na impressão da nota. Esses são alguns dos critérios que mais conferem valor.

Exemplos de cédulas que valem muito

Um exemplo é a nota de R$ 5,00, que pode ser comercializada por R$ 300,00 no mercado de colecionadores. No entanto, isso se aplica apenas às notas cujo código de série comece com CJ e contenha as assinaturas do ministro Henrique Meirelles e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.

Ainda mais impressionante é o caso da nota antiga de R$ 100,00, que pode valer até R$ 4.500,00. Nesse contexto, as cédulas mais valorizadas são aquelas desprovidas da inscrição “Deus seja louvado” e que possuem as assinaturas do então ministro Rubens Ricupero e do presidente do Banco Central, Pedro Malan.

Destacando-se entre as moedas valiosas está a de R$ 1,00, podendo atingir até R$ 8.000,00. Especificamente, a moeda bifacial, com a mesma estampa em ambos os lados, como a comemorativa das Olimpíadas, é a mais cobiçada. Além de seu valor intrínseco como objeto de coleção, a raridade de apresentar a mesma imagem em ambos os lados contribui para sua extraordinária valorização.

Determine o valor e venda sua nota antiga ou moeda

Para determinar se uma nota possui valor, existem catálogos oficiais, como o “Vieira Cédulas Brasileiras”, disponível em diversas livrarias, assim como vídeos e sites especializados em compra e venda.

Quanto à venda de notas antigas na internet, os sites mais reconhecidos no Brasil são o Mercado Livre e a OLX, onde qualquer usuário pode anunciar seus produtos para potenciais interessados. No entanto, há também plataformas especializadas, como o “Brasil Moedas Leilões” e o “Tenor & Pellizari”, que são particularmente procuradas pelos colecionadores.

Nestes locais, há um processo de seleção mais rigoroso para permitir a colocação de um objeto à venda. Basta realizar um cadastro em uma dessas plataformas e disponibilizar suas notas ou moedas antigas à venda, levando em consideração o valor médio praticado por outros usuários.

Ao decidir comercializar moedinhas e cédulas, é essencial averiguar o valor atual no mercado, selecionando compradores de confiança. A numismática é fluida, com oscilações frequentes nos preços, requerendo acompanhamento sempre.

