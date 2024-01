Sven-Goran Eriksson admite que tem “no máximo” um ano de vida

Streinador sueco Sven-Goran Erikssonde 75 anos e com uma longa e brilhante carreira em vários países, admitiu quinta-feira em entrevista que está muito doente com cancro e que o prognóstico é que tenha cerca de 12 meses de vida.

“Na melhor das hipóteses, tenho mais um ano. Na pior das hipóteses, um pouco menos”, disse o prestigiado treinador em entrevista à emissora pública Rádio Suécia, que “resistirá enquanto puder”.

Eriksson confessou que em vez de ficar sentado em casa “reclamando do azar” prefere ter uma visão “positiva” e não ceder à “adversidade”.

Eriksson havia deixado o cargo de diretor esportivo do modesto clube sueco Karlstad no ano passado, citando problemas de saúde, última etapa de uma longa e frutífera carreira iniciada no final da década de 1970 em seu país natal.

Depois de vencer o campeonato e uma Taça UEFA com a selecção sueca Gotemburgoele se mudou para Benficaonde venceu três ligas, e de lá para a Itália, onde passou a maior parte de sua carreira em clubes como Roma, Fiorentina, Sampdoria e Laziocom quem conquistou um campeonato, várias taças e outra Taça UEFA.

Eriksson também passou uma temporada no futebol inglês (Imagem: Divulgação)Manchester City, Leicester) e foi treinador do Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinasalém de tentar sua sorte nas ligas chinesa e tailandesa.