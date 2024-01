Takeru compartilha foto horrível de uma perna gravemente machucada após derrota no Superlek

A perna de Takeru pode nunca mais ser a mesma.

A estrela japonesa do kickboxing perdeu uma batalha brutal de cinco rounds para o campeão peso galo do ONE Championship, Superlek, na luta principal do evento da promoção em Tóquio no último domingo, e depois disso o impacto dos chutes violentos de Superlek ainda pode ser visto na perna esquerda de Takeru.

Takeru compartilhou uma imagem de sua pele descolorida nas redes sociais, que você pode ver abaixo.

Não está claro se Takeru sofreu algum ferimento significativo, mas superficialmente parece que sua perna foi esmagada repetidamente por um amaciante de carne. E considerando que ele passou 25 minutos com um lutador conhecido como “A Máquina de Chutar”, ele poderia muito bem ter feito isso.

Takeru mostrou momentos ofensivos ao longo da luta, mas no final não conseguiu superar a precisão técnica dos chutes de Superlek. Esta foi a primeira aparição no ONE de Takeru, um superstar do K-1 que conquistou títulos em três categorias de peso para essa promoção.

Esta foi a primeira defesa de título bem-sucedida de Superlek, que compete nas divisões de kickboxing e Muay Thai do ONE.

Veja mais destaques do evento principal do ONE 165 abaixo.