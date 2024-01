Tapete vermelho do Emmy Awards 2024: todos os looks lindos e chocantes da premiação desta noite

ADepois de um atraso de quatro meses, a 75ª edição do Primetime Emmy Awards reunirá os maiores nomes da televisão em Segunda-feira noite.

Succession já é um grande vencedor da temporada de premiações, com a aclamada série da HBO ganhando o Globo de Ouro de Melhor Série de Televisão-Drama e Atores Kieran Culkin, Sarah Snook, e Matthew Macfadyen todos recebendo troféus por suas performances.

O Prêmios Emmy O tapete vermelho contará com uma lista de convidados repleta de estrelas e com certeza apresentará looks memoráveis ​​de celebridades e estrelas de TV aparecendo em conjuntos de alta costura.

Continue acompanhando as atualizações enquanto atualizamos este espaço com os melhores looks glamorosos da noite.

Sobre o 75º Emmy Awards

O show, originalmente programado para ir ao ar em setembro de 2023, teve que ser adiado devido à greve de atores e roteiristas que colocou Hollywood em espera.

Exibindo ao vivo na Fox às 20h (horário do leste dos EUA) no teatro Peacock em Os anjosa 75ª edição da prestigiada premiação será apresentada por Anthony Anderson.

A transmissão também estará disponível para transmissão no Hulu no dia seguinte.

Se você não pode assistir na TV a cabo, você pode assistir ao 75º Prêmio Emmy com uma assinatura de streaming de TV ao vivo da Sling TV ou Hulu + Live TV – ou assista ao evento gratuitamente com a FuboTV.

Alguns dos indicados mais notáveis ​​são Sucessãocom 27 indicações no total para sua temporada final, e Regras de Vanderpump após sua temporada de Scandoval repleta de drama.

O último de nós obteve 24 indicações, O Lótus Branco ganhou 23, e Apple TV +’s Ted Lasso recebeu 21.