Tatiana Suarez fora do UFC 298, Mackenzie Dern agora enfrenta Amanda Lemos

A desafiante peso palha Tatiana Suarez encontrou outro obstáculo ao desistir da luta do UFC 298 contra Amanda Lemos devido a uma lesão.

OC Register informou na terça-feira que Mackenzie Dern está definido para enfrentar Lemos no evento de 17 de fevereiro no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Um oficial do UFC posteriormente confirmou a mudança para o MMA Fighting.

Esperava-se que a luta Suarez x Lemos fosse a atração principal da parte ESPN/ESPN+ das preliminares do UFC 298; Lemos x Dern provavelmente manterá a mesma posição.

Suárez, O Lutador Final 23 vencedor, voltou ao cenário do MMA em fevereiro passado, após uma paralisação de quatro anos devido a lesões. Ela finalizou Montana De La Rosa em sua luta de retorno e finalizou a ex-campeã Jessica Andrade em sua luta mais recente, que aconteceu no UFC Nashville. As atuações a ajudaram a conquistar o segundo lugar no peso palha no MMA Fighting Global Rankings, e uma vitória sobre o recente desafiante ao título Lemos prometia uma disputa pelo título.

Dern, o lutador número 9, precisa de um solavanco após uma derrota por nocaute técnico para Andrade em sua luta mais recente no UFC 295. O ás do grappling que virou lutadora de MMA oscilou entre vitórias e derrotas em suas últimas seis lutas.

O UFC 298 é encabeçado pela luta pelo título dos penas entre o campeão Alexander Volkanovski e Ilia Topuria.