Taylor Swift abraça Beau Travis Kelce depois que Chiefs garante vaga no Super Bowl

Taylor Swift‘sua estrela pop muito feliz agora … porque o namorado dela Travis Kelce acabou de reservar uma vaga no Super Bowl LVIII – e ela deu um grande abraço nele em campo para comemorar.

O Kansas City Chiefs acabou de derrotar o Baltimore Ravens por 17-10 no M&T Bank Stadium e reservou seu ingresso para o confronto final da NFL, onde enfrentará o San Francisco 49ers ou o Detroit Lions. Tay e Travis se abraçaram em campo – um momento doce entre o casal poderoso.

Taylor esteve super envolvida durante todo o jogo… torcendo ruidosamente depois que Travis pegou um caça-tanques no primeiro quarto – e torcendo as mãos na reta final quando o Baltimore parecia que poderia voltar tarde. Final feliz para um time que dominou o campeonato nos últimos anos.

É a quarta aparição de KC no Super Bowl nos últimos cinco anos, mas a primeira desde que Taylor e Travis se tornaram o casal mais famoso do mundo.

Embora ela não esteja em campo em Las Vegas, em fevereiro. 11 – este parece ser um grande momento para Tay também… o culminar de uma temporada completa de super fãs de futebol que começou em setembro.

Lembre-se… vimos Taylor pela primeira vez na casa dos Chiefs confronto da semana 3 contra os ursos. Ela sentou-se ao lado Donna Kelce – a primeira vez, mas certamente não a última – enquanto ela assistia seu namorado derrotar Chicago por 41-10 Chiefs W.

T-Swift indo para a estrada para o próximo jogo – viajar para East Rutherford, Nova Jersey, para assistir KC conseguir uma vitória por 23-20 sobre o New York Jets. Ela trouxe alguns amigos com ela, aliás… amiga íntima Blake Livelymarido dela Ryan Reynolds e o próprio Wolverine, Hugh Jackman.

Além disso, Swift foi flagrado saindo na noite anterior Sofia Turner e um novo amigo em Nova York… Brittany Mahomes – que continua sendo um companheiro constante de futebol do jogador de 34 anos.

A era Swift em KC continuou forte… com uma vitória por 19-8 sobre os Broncos em uma noite fria de quinta-feira no Missouri em outubro. Taylor deu a Donna uma pulseira da amizade… e os Chiefs fizeram 3-0 com Swift presente.

Quatro partidas, quatro vitórias para os Chiefs. Taylor e a nova melhor amiga Brittany foram para a vitória dos Chiefs sobre os Chargers em outubro. 22. Eles ainda revelaram uma nova aperto de mão secreto para o mundo… as críticas foram mistas.



Demorou mais de um mês para Swift conseguir outro jogo da NFL… com Travis viajando para a Europa para jogar um jogo e Swift saindo em turnê Na América do Sul. Nós não nos preocupamos com o casal – porque Travis foi até a Argentina para visitar por alguns dias.

Rápido apareceu novamente no início de dezembro… mas a separação de longo prazo pareceu estragar a magia do T-Swift. Os Chiefs perderam seu primeiro jogo com Swift no Green Bay Packers – e alguns fãs começaram a questionar se havia uma maldição ligada à estrela.

Bills vs. Chiefs… um jogo marcado pela polêmica – e a T-Swift estava presente para ver tudo. Em um jogo competitivo, Taylor podia ser vista tocando aquelas flautas incríveis dela… antes que uma polêmica chamada de impedimento no final do jogo resultasse em uma vitória de Buffalo por 20-17 e um Patrick Mahomes surtar.

Na estrada mais uma vez… Taylor viajou para a Nova Inglaterra para assistir os Chiefs jogarem contra os Patriots com seu pai, Scott. Os Chiefs voltaram às vitórias com uma vitória por 27-17 sobre Bill Belichicksão meninos.

Feliz Natal Taylor!!! Em vez de assar castanhas em fogo aberto, Swift – acompanhada por uma das poucas pessoas mais populares que ela, o Papai Noel – aplaudiu seu homem da suíte no dia de Natal contra os Raiders. Outro L para o vermelho e dourado.

Outro feriado, outra aparição de Swift. É véspera de Ano Novo, Taylor assistiu quando KC venceu Cincinnati – levando para casa o título da AFC West depois de recuperar de 10 pontos para vencer por 25-17.

Uma semana de folga para Tay… Travis faltou ao último jogo da temporada regular contra o LA Chargers para descansar um pouco antes dos playoffs e de um confronto final contra o Miami Dolphins.



Taylor enfrentou temperaturas extremamente baixas para assistir os Chiefs leve para casa a vitória na Rodada Wild Card dos playoffs – e ela parecia absolutamente encantada com o TK pós-jogo.



Os temidos Bills mais uma vez… mas desta vez, nenhum impedimento tardio mudou o jogo. Em vez disso, os chefes venceu por 27-24 após um erro de gol de campo por Bills kicker Tyler baixo … embora a maioria das pessoas esteja vou lembrar um sem camisa Jason Kelce.