Taylor Swift AI, anúncio SB de Momoa, Conor McGregor em ‘Road House’

Estamos quase no final da semana aqui, e acredito que estamos terminando no TMZ – especialmente quando se trata do que estamos cobrindo em nossos programas de TV… e quinta-feira não foi exceção.

Vamos começar com ‘TMZ Live’, onde Harvey e Charles abordaram um problema cada vez maior no mundo moderno – ou seja, o fato de que a IA está começando a ficar MUITO boa na criação de imagens deepfake, especialmente no que se refere a celebridades. Neste caso, a própria Taylor Swift foi vítima.

Conversamos com um especialista em IA sobre isso… e ele nos disse para apertarmos os cintos, está apenas começando.

No ‘TMZ on TV’, a turma começou a falar sobre o novo anúncio de Jason Momoa no Super Bowl – que ele foi visto filmando esta semana no Valley … ao lado de ninguém menos que Zach Braff e Donald Faison. Sim, é para a T-Mobile… e sim, é outro número musical/dançante.

Diremos isso… JM parecia estar se divertindo – você consegue perceber pelo tributo a ‘Flashdance’?

No mundo ‘TMZ Sports’ … Mojo e Babcock começaram a conversar sobre este novo filme ‘Road House’, estrelado por Jake Gyllenhaal. A razão pela qual isso é relevante para os esportes é porque ninguém menos que Conor McGregor também está no filme… e ele e JG se enfrentam de uma forma GRANDE.