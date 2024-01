Taylor Swift alegado invasor algemado novamente perto de sua casa em Nova York

Fontes policiais disseram ao TMZ… o homem que foi algemado e levado embora no sábado enquanto tentando acessar a casa de Taylor em Nova York teve a ousadia de passar por seu apartamento mais uma vez na segunda-feira, algo que sua equipe de segurança e vizinhos notaram imediatamente.

Claro, considerando o que aconteceu há alguns dias com esse cara… isso é um grande problema. Disseram-nos que os policiais da NYPD finalmente chegaram ao local, mas não conseguiram encontrar o homem imediatamente – no entanto, não demorou muito para localizá-lo… ele estava virando a esquina.

Nossas fontes dizem que o encontraram a menos de um quarteirão da residência de Taylor – e foi aí que ocorreu essa interação com os policiais, com os policiais mais uma vez jogando-o algemado na traseira de uma de suas viaturas policiais.

Não há dúvida sobre isso… disseram-nos que este é, na verdade, o mesmo cara de sábado – mas não temos certeza neste momento do que vai acontecer com ele, ou se as acusações estão sendo feitas.