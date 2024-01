Taylor Swift aparece em Nova York com uma cara séria antes do jogo de Travis Kelce em Buffalo

Taylor Swift chegou a Nova York antes da partida de pós-temporada da NFL de seu namorado contra o Notas de búfalomas é para ver Travis Kelce?

Rápido compareceu a um estúdio de música na capital do estado, a Big Apple, enquanto usava um vestido cinza com capuz, botas pretas e um casaco longo preto e obviamente chamou a atenção de todos os fãs e paparazzi próximos.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

A cantora de “Cruel Summer” parecia diferente desta vez, abandonando seu batom vermelho característico para ostentar um visual vermelho rosado mais coral, enquanto usava o cabelo loiro solto sobre os ombros. Ela não parecia particularmente entusiasmada, embora estivesse muito frio.

Se ela estiver na cidade por motivos de negócios, isso pode não acalmar nenhuma preocupação de que o relacionamento deles possa estar atingindo caminhos mais difíceis, já que eles supostamente discutem sobre a quantidade de viagens que o casal tem que fazer em suas respectivas carreiras e a quantia que eles têm para dar. uns aos outros.

Mas, por outro lado, há relatos de que eles podem ficar noivos no verão, tal é a intensidade de seu romance, então o desempenho do relacionamento deles parece depender de quem você pergunta.

Parece que está mais próximo deste último como o pai da estrela do Eras Tour, Scottteria dado Kelce sua bênção para pedir a mão dela em casamento sempre que se sentir lido.

“Scott foi solicitada sua bênção e a concedeu de todo o coração”, disse uma fonte ao PageSix.com. “E Travis tem conversado com amigos sobre um anel.”

Chefes vs contas

Kelce também irá para o estado de Nova York em 21 de janeiro para competir no Chefes de Kansas City‘jogo contra o Notas de búfalo na rodada divisional da pós-temporada da NFL depois de derrotar o Golfinhos de Miami.

Eles agora tentarão varrer a AFC East por Josh AllenO time de , que venceu a divisão após um colapso espetacular dos Dolphins, que pareciam fortes durante toda a temporada até os jogos finais.

O jogo acontecerá no domingo com início marcado para as 18h30 ET (15h30 PT).