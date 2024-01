Taylor Swift aparece em uma foto com o jovem Jeffrey Epstein? A resposta vai te surpreender

Óm 4 de janeiro de 2024, uma fotografia circulou nas redes sociais supostamente mostrando uma estrela pop Taylor Swift posando com traficante sexual condenado Jeffrey Epstein. A descrição do post afirmava que a foto mostrava Swift visitando Epstein em 2004, insinuando uma conexão entre os dois.

A polêmica em torno da foto gerou diversas legendas e especulações enganosas nas redes sociais. Uma postagem no X (antigo Twitter) dizia: “A melhor coisa sobre o caso Epstein é ver como as pessoas que atacaram Kanye West acabaram se revelando pedófilas, como Taylor Swift.

Outra postagem no X afirmava: “Aqui está uma foto de quando Taylor visitou Epstein em 2004”. Além disso, uma postagem do Reddit questionou: “Vocês sabiam que Taylor Swift era amiga íntima de Jeffrey Epstein?”

No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que o homem na foto não era Epstein, mas Monte Lipmano CEO da Republic Records. Um usuário do Reddit comentou: “Eu vi a foto no r/taylorswift e não li o título e, por um segundo horrível, realmente pensei que fosse Epstein”.

Swifties identificou o homem na foto

Ao realizar uma busca reversa de imagens, foi revelado que a fotografia foi compartilhada pela primeira vez em dezembro de 2021 e, portanto, não poderia representar Epstein, falecido em 2019. O site “Taylor Swift Switzerland” e o blog de moda “Taylor Swift Style” também identificou o homem na foto como Lipman. Comparações adicionais com fotografias conhecidas de Lipman confirmaram que a foto viral realmente mostrava Taylor Swift posando com Lipman.

Em resposta a esta desinformação, é importante esclarecer a verdadeira identidade do indivíduo na fotografia e dissipar quaisquer falsas associações. Como resultado, a alegação de que a foto retratada Taylor Swift com Jeffrey Epstein foi classificado como mal interpretado.

Para aqueles que procuram mais informações sobre a lista de documentos judiciais associados a Jeffrey Epstein, é recomendável consultar fontes confiáveis ​​para obter detalhes precisos.