Taylor Swift aproveita a noite das garotas com Blake Lively em Nova York

Taylor Swift reservou algum tempo de qualidade para sua amiga em meio à sua agenda lotada e ao romance escaldante com Travis Kelce … conectando-se com Blake Lively para uma noite em Nova York na quarta-feira.

A dupla foi à Lucali’s Pizzeria… Taylor usando um vestido de veludo verde amassado e botas marrons de cano alto… e a ex-atriz de ‘Gossip Girl’ em uma minissaia de camurça com fenda lateral.

Taylor e Blake são grandes amigos desde 2015… então foi apropriado que a cantora de ‘Karma’ buscasse consolo nela… depois que ela era a alvo de uma grande piada no Globo de Ouro.

TS fez uma saída rápida depois do anfitrião Joe Koy zombou de como a NFL tem mais fotos de Taylor do que do Globes – deixando-a visivelmente irritada.