Taylor Swift, Brittany Mahomes e Cara Delevingne fazem noite de garotas em Nova York

Taylor Swift, Brittany Mahomes dar Cara Delevingne trouxe a celebração da grande vitória do Kansas City Chiefs nos playoffs para a Big Apple para uma noite de garotas na terça-feira.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

A superestrela pop e seus dois amigos mais próximos saíram em grande estilo, indo ao Nobu em Manhattan para comer um delicioso sushi. O trio sexy chegou em um SUV até o restaurante, antes que o motorista os ajudasse a sair do banco de trás e ir para o meio-fio.

Uma série de fotógrafos paparazzi tiravam fotos enquanto as mulheres subiam um pequeno lance de escadas, desaparecendo dentro do famoso restaurante.

Quanto às roupas… Taylor usava um vestido preto com botas de couro combinando enquanto carregava uma bolsa clutch. Cara também estava toda vestida de preto, calça esporte e blazer com camiseta. Mahomes escolheu uma minissaia estampada em preto e cinza com botas pretas de salto alto. Ela também carregava uma bolsa branca.

No domingo, Taylor e companhia. começaram a comemoração, festejando como loucos depois do Chiefs conquistou uma vitória por 27-24 Domingo sobre o Buffalo Bills para avançar para o jogo do Campeonato AFC contra o Baltimore Ravens.

Taylor tinha muito o que ficar feliz como seu namorado bonitão, o tight end do Chiefs Travis Kelcerecebeu um passe para touchdown do marido de Brittany, QB Patrick Mahomes, durante o jogo. Após o touchdown, Kelce formou um coração com as mãos na direção da suíte VIP de Taylor no Highmark Stadium de Buffalo. Fale sobre amor verdadeiro!