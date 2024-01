Taylor Swift, Brittany Mahomes e Donna Kelce ‘surfam’ após a vitória dos Chiefs

Taylor Swift, Brittany Mahomes e Donna Kelce comemorou o Chefes de Kansas City eliminando o Golfinhos de Miami no Curinga da NFL confronto dançando “Swag Surfin'” junto com o resto da multidão do Arrowhead Stadium.

Donna, a mãe do tight end do Chiefs Travis Kelcenão estava tão animado quanto Taylor ou Brittany, que balançavam de um lado para o outro em perfeita harmonia enquanto agitavam as mãos no ar.

Taylor Swift dá dança para Travis Kelce após peça de sucesso de Chief

Os fãs nas redes sociais foram rápidos em zombar de Taylor e Brittany, que pareciam adoráveis ​​tentando dançar hip-hop.

A música popularizada por 2Fast Life Yungstaz” é tocada em vários NFL estádios para animar os torcedores e desta vez também ajudou a mantê-los aquecidos.

Temperatura histórica de congelamento para Dolphins em Chiefs

Patrick Mahomes e os Chiefs mantiveram os Dolphins em sete pontos, o menor da temporada, com a ajuda de temperaturas congelantes históricas.

Na verdade, Mahomes teve que substituir seu capacete no meio da partida porque ele quebrou com um contato suave, provavelmente devido ao frio.

O AFC A disputa dos playoffs se tornou o quarto jogo mais frio da NFL da história. Treinador principal dos chefes Andy Reid até sofreu um bigode congelado.