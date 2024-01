Taylor Swift, Cara Delevingne e Brittany Mahomes comemoraram a vitória dos Chiefs com uma noite em Manhattan

Taylor Swift, Cara Delevingne e Brittany Mahomes aproveitei uma noite de garotas em Manhattan depois Bretanhamarido, Patrick Mahomese sua equipe, o Chefes de Kansas Cityconquistou uma grande vitória contra o Notas de búfalo.

Rápido usou um vestido todo preto com correntes douradas, combinando com meia-calça e botas plataforma.

A celebração de Taylor Swift prova que ela é uma fã obstinada dos Chiefs além de Travis Kelce

Mahomes escolheu um conjunto preto e branco com meia-calça e botas de salto alto, enquanto Delevingne optei por um blazer preto e calça com botas combinando.

A noitada do trio seguiu-se ao jogo da NFL, onde torceram Mahomes e Travis Kelce na caixa VIP.

Rápido e Delevingne somos amigos há algum tempo e Mahomes‘amizade com Rápido floresceu quando ela se tornou regular em Chefes‘jogos.

“Estou tão, tão feliz por ela” Delevingne disse ao E! Notícias recentemente.

“Definitivamente há algo muito diferente neles. Estou sempre torcendo pela minha garota.”

Um possível casamento em breve

Rápido e Kelce confirmaram publicamente seu relacionamento em setembro, e rumores sugerem que Travis perguntou Rápidoao pai para obter permissão para se casar com ela.

“Scott foi solicitada sua bênção e a deu de todo o coração, e Travis tem conversado com amigos sobre um anel”, disse uma fonte ao Page Six.

Após a vitória sobre o Notas de búfaloo Chefes de Kansas City estão prontos para jogar contra Lamar Jackson e a Corvos de Baltimore no domingo, com o jogo acontecendo em Maryland. O vencedor deste confronto garantirá uma vaga no Super Bowl.