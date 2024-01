Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs com uma jaqueta Travis Kelce personalizada

NAs câmeras do BC fizeram uma panorâmica para Taylor Swift quando a estrela da música chegou ao Arrowhead Stadium em Kansas City para o jogo dos playoffs do Wild Card no sábado à noite contra o Miami Dolphins. As temperaturas abaixo de zero (-1F) não a impediram de representar seu namorado Travis Kelce, quando ela chegou com uma jaqueta grande e personalizada do Chiefs número ’87’.

Taylor Swift chega ao Arrowhead Stadium para apoiar Travis Kelce contra os DolphinsTwitter

As câmeras de transmissão fizeram questão de captar a chegada de Swift, que finalizou seu traje com calça preta e gorro branco. Depois de entrar nos túneis do estádio, ela seguiu em direção à sua suíte habitual.

A jaqueta Travis Kelce de Taylor Swift está disponível para compra?

A jaqueta não é um item oficial da NFL, mas uma jaqueta feita sob medida pelo designer Kristin Juszczyk. Com um grande ’87’ no peito e números menores nas mangas, juntamente com patches costurados com o nome ‘Kelce‘nas mangas. Portanto, os fãs dos Chiefs ou Swifties que desejam imitá-la terão que se contentar com réplicas futuras.

Brittany Mahomes também teve sua própria jaqueta desenhada por Juszczyk, mas confeccionada com uma camisa número ’10’ de Patrick Mahomes. A estilista fez as duas jaquetas usando camisetas autênticas do Chiefs e até compartilhou o processo de confecção por meio de suas contas nas redes sociais.

Traje de Taylor Swift para dias de jogo para temperaturas abaixo de zero no Arrowhead Stadium.NBC

Apesar das temperaturas extremas, Taylor Swift parecia imperturbável e confortável enquanto se aventurava pelos túneis do Arrowhead Stadium.