Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs de Travis Kelce em Buffalo

Taylor Swiftdesembarcou em Buffalo e Bills Mafia está dificultando a vida dela… mas a estrela pop parece estar aceitando todas as zombarias com calma.

O namorado de TS está jogando no frio norte do estado de Nova York esta tarde, e sua chegada ao Highmark Stadium recebeu a quantidade necessária de alarde… muitas fotos, vídeos e um pouco de conversa fiada do outro time.

Um fã grita “Contas por um bilhão” e Taylor aparentemente manda um beijo de volta para ele em resposta… uma resposta muito legal para o megastar.

Tay é basicamente uma profissional em assistir aos jogos do Chiefs neste momento… ela tem ido regularmente desde setembro e até enfrentou temperaturas geladas para assistir ao primeiro jogo do playoff de seu homem na semana passada – e parecia totalmente encantada com ele depois.



E há outro marco no relacionamento que Taylor alcançará esta noite… uma aparição pública com Jason Kelce, Travis‘ irmão, que joga no Philadelphia Eagles e foi visto pousando em Buffalo no início do domingo. Ela já foi flagrada com a esposa de JK Kylie … então não deve demorar muito.

Pelo que podemos dizer… Taylor passou muito tempo com a mãe de Travis, Donae até saiu com o pai, Ed.mas ela e Jason nunca foram vistos saindo publicamente – o que não significa que eles não tiveram uma reunião secreta nas últimas semanas.

Agora, os fãs do Chiefs podem não estar tão entusiasmados com a aparição de Taylor no jogo… lembre-se, ela compareceu para a partida em dezembro, onde o Bills venceu por apenas três pontos – e Patrick Mahomes teve uma espécie de colapso após o L.

É claro que Taylor não causou essa perda de forma alguma… mas os fãs de esportes são supersticiosos – então você sabe que ela sofrerá muitas críticas se Josh Alleno elenco pode conseguir uma vitória.



