Taylor Swift comemora o aniversário de sua mãe Andrea, uma sobrevivente do câncer e lutadora

Andrea Swifta resiliente mãe da sensação pop de 66 anos Taylor Swiftsorri de orgulho enquanto sua filha conquista o mundo… e comemora seu aniversário hoje!

Como sobrevivente duas vezes do câncer de mama, a jornada de Andrea influenciou profundamente Taylor, alimentando o sucesso da cantora de “Shake It Off”. Um vídeo do Instagram compartilhado por Reagan Baylee captura a alegria e o orgulho de Andrea. “A mãe dela está assistindo com tanto orgulho”, diz a legenda do vídeo, atraindo uma onda de apoio dos fãs. Os comentários surgiram, reconhecendo o altruísmo de Andrea e o vínculo único entre mãe e filha.

Taylor Swift e as fotos mais preciosas de sua mãe juntasMC

Taylor Swift não hesitou em expressar sua gratidão pelo papel de sua mãe em sua vida e carreira. No meio de Andreiada batalha contra o câncer de mama, Taylor escreveu a comovente canção “O melhor dia, “uma homenagem à sua mãe. A letra inclui a frase comovente,”…E eu te amo por me dar seus olhos. Ficar para trás e me ver brilhar…”

Outra música emocionante dedicada a Andrea é “Logo você vai melhorar.” Refletindo sobre essa música em particular, Swift revelou que é difícil para ela, dizendo: “Foi difícil escrever. É difícil cantar. É difícil ouvir para mim.”

A mãe de Taylor tem sido fortemente resiliente

Andrea SwiftA jornada de Luana contra o câncer de mama tem sido marcada pela resiliência, enfrentando seu primeiro diagnóstico em 2015 e um subsequente em 2019. Os desafios se intensificaram quando ela também lutou contra um tumor cerebral descoberto durante a quimioterapia.

Abordando as dificuldades de saúde de sua mãe, Taylor compartilhou: “Os sintomas pelos quais uma pessoa passa quando tem um tumor cerebral não são nada parecidos com o que já passamos com o câncer antes. uma família”, durante uma entrevista à Variety.

Andrea Swift, antes de se dedicar a apoiar a ascensão de Taylor na indústria musical, fez carreira como gerente de marketing em uma agência de publicidade. Sua experiência em marketing foi inestimável durante os primeiros dias de Swift como aspirante a cantora.

Em 2015, Taylor compartilhou o diagnóstico de câncer de sua mãe com uma postagem sincera no Tumblr. O câncer de Andrea voltou em 2019, o que levou Swift a compartilhar a notícia em um ensaio pessoal de Elle, enfatizando os verdadeiros desafios que sua família enfrentou.

Em uma entrevista à Variety em janeiro de 2020, Swift revelou outro problema de saúde para Andrea durante a quimioterapia – a descoberta de um tumor cerebral. A música de Taylor, “Soon You’ll Get Better”, captura eloquentemente a jornada emocional, com letras que incluem: “E eu odeio fazer isso tudo sobre mim / Mas com quem devo falar? O que devo fazer? Se houver você não.”

O apoio inabalável e a resiliência de Andrea Swift continuam a inspirar não apenas Taylor, mas também fãs em todo o mundo. O vínculo único entre mãe e filha, forjado através de triunfos e tribulações, continua a ser uma prova da força dos laços familiares em meio aos desafios da vida.