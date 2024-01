Taylor Swift deixa o Globo de Ouro logo após perda do prêmio, Jo Koy Joke

Taylor Swift está acordando em um lugar estranho… pela primeira vez em muito tempo, ela NÃO ganhou nada, e há evidências da perda do Globo de Ouro – e de ser criticada pelo apresentador Joe Koy – não se sentiu bem com ela.

Fãs com olhos de águia notaram que Taylor não estava em lugar nenhum na multidão no Beverly Hilton no domingo à noite, depois que seu filme “Eras Tour” perdeu a categoria Cinematic and Box Office Achievement para “Barbie”.