Taylor Swift deixa Travis Kelce no Kansas e Andy Reid tem o poder de reuni-los novamente

Taylor Swift foi visto partindo do Missouri em um jato particular, despedindo-se de Travis Kelce depois de passar o dia de Natal e o Ano Novo com ele.

O casal teria desfrutado de bons momentos em KelceA mansão de US$ 6 milhões. RápidoA partida de 2 de janeiro precede a retomada de sua “Eras Tour”.

Taylor Swift exibe a jaqueta letterman de Travis Kelce no jogo Chiefs vs.Twitter

Kelce poderia estar descansado

O Chefes de Kansas Citycom Kelce e o quarterback estrela Patrick Mahomesterá um último jogo da temporada regular contra o Carregadores de Los Angeles. No entanto, com os playoffs garantidos e nada em jogo na Semana 18, o treinador principal Andy Reid pode optar por descansar os principais jogadores, incluindo Mahomes e Kelce.

Após a vitória sobre o Cincinnati Bengals na véspera de Ano Novo, o Chefes garantiu uma vaga nos playoffs e o oitavo Campeonato Oeste da AFC consecutivo.

Apesar de um registo de 10-6, a equipa mostrou-se diferente da sua forma habitual, parecendo menos potente no ataque e mais vulnerável na defesa.

Embora a preservação da saúde do jogador normalmente seja uma prioridade, há um debate sobre se o Chefes precisa ganhar impulso rumo à pós-temporada.

“Se [the coach] quer que cheguemos lá e aproveitemos esse impulso que temos, estarei pronto para ir”, Mahomes disse.

“E se ele quiser nos dar um descanso, então vou descansar, me preparar para quem quer que vamos enfrentar e estar pronto para ir aos playoffs.”