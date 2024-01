Taylor Swift despreza a NFL: Onde estava a estrela pop neste domingo?

TOs camarotes do SoFi Stadium estiveram um pouco mais silenciosos do que o esperado esta semana. A visita do Kansas City Chiefs ao Los Angeles Chargers prenunciou um tornado de fotógrafos e adolescentes nas proximidades do estádio, mas tudo isso foi descartado quando se soube que Taylor Swift não compareceria ao jogo.

Para decepção dos Swifties e dos paparazzi, a cantora já tinha um compromisso anterior marcado: a cerimônia do Globo de Ouro. Embora a entrega dos prestigiados prémios tenha ocorrido no The Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, os horários impediram a presença da intérprete no SoFi Stadium.

A ausência de Swift foi combinada esta semana com a de seu namorado, o astro do Chiefs, Travis Kelce, que assistirá ao jogo da linha lateral por decisão do técnico Andy Reid.

Notícias em desenvolvimento.