Taylor Swift deve brilhar no Globo de Ouro, mas Travis Kelce estará com ela?

Mícone de música Taylor Swift está pronto para iluminar o Globo de Ouro neste domingo. No entanto, seu namorado, estrela da NFL Travis Kelcenão se juntará a ela nesta noite glamorosa, apesar de ambos estarem em Los Angeles, revela o Page Six.

Kelce, um jogador-chave para o Chefes de Kansas City, estará em campo contra o Carregadores de Los Angeles no SoFi Stadium, com a CBS transmitindo o jogo pouco antes da cerimônia do Globo de Ouro. Insiders indicam que o foco de Kelce está firmemente nos próximos NFL playoffs, descartando qualquer aparição no tapete vermelho ou festas posteriores. Após o jogo, Kelce deverá retornar a Kansas City com seu time.

Swift é indicada por seu filme da turnê Eras

Travis Kelce revela detalhes da festa romântica de Ano Novo com Taylor Swift

Taylor Swift, uma artista mundialmente celebrada, pode conquistar seu primeiro Globo de Ouro, sendo indicada na nova categoria de Realização Cinematográfica e de Bilheteria por sua sensacional “Taylor Swift: The Eras Tour”. Apesar de quatro indicações anteriores na categoria Melhor Canção Original, um Globo escapou ao cantor de 34 anos até agora.

Seu filme “Eras”, um fenômeno de bilheteria, arrecadou mais de US$ 250 milhões, superando amplamente seu orçamento de US$ 15 milhões. Agora está se aproximando do recorde do filme-concerto de maior sucesso de todos os tempos, competindo para superar Michael Jackson Sucesso de 2009 “This Is It”.

2023 viu Rápido ausente do Globo, mas este ano o evento espera uma participação completa de celebridades de primeira linha. A indústria está se recuperando depois que greves interromperam as atividades de Hollywood por meses. A última aparição de Swift no Globes foi em 2020, indicada por “Beautiful Ghosts” de “Cats”. Embora ela tenha chegado sem o então namorado Joe Alwyn, eles se reuniram durante o evento.

Em 2024, Rápido enfrenta forte concorrência de sucessos de bilheteria como “Barbie”, “Oppenheimer”, “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, “John Wick: Capítulo 4”, “Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte 1”, “Homem-Aranha: Do outro lado do mundo”. Spider-Verse” e “O filme Super Mario Bros.”.

O Globo de Ouro, agora transmitido pela CBS após a queda da NBC em meio à polêmica sobre a falta de diversidade na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, promete uma noite de reconhecimento renovado.

Quanto ao ChefesO técnico Andy Reid não disse se Kelce jogará, após declarações sobre o descanso de jogadores importantes, incluindo o quarterback Patrick Mahomes.