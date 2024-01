Taylor Swift e a garota que Jason Kelce tornou viral: eu te amo Taylor

Taylor Swift normalmente é a atração principal da suíte quando o Chefes de Kansas City estão tocando, mas a cantora se viu ofuscada pela animada Jason Kelce no domingo à noite.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

A cantora de Cruel Summer nunca iria perder a oportunidade de assistir seu namorado Travis Kelce enquanto os Chefes assumiam o Notas de búfalo no jogo do playoff divisionário.

Ela ocupou seu lugar no camarote de amigos e familiares no Bills Stadium, onde finalmente conheceu seu potencial cunhado Jason, que também assistiu seu irmão jogar depois de seu Filadélfia Eagles não conseguiu chegar à pós-temporada.

Kelce com certeza aproveitaria ao máximo sua noite de folga do trabalho diurno, fazendo topless apesar das temperaturas congelantes e bebendo cerveja na suíte VIP, além de torcer ruidosamente com outros fãs.

E quando um jovem fã do Bills pediu para ver Swift de perto, Jason, 36, sentiu que era seu dever facilitar o encontro.

Apesar de ainda estar sem camisa, o centro dos Eagles pegou a menina que segurava uma placa que dizia: ‘Eu te amo Taylor’ e a segurou para ver seu herói em um encontro adorável. Eles então posaram para as câmeras depois que Kelce percebeu que estavam sendo filmados.

Taylor Swift e Jason Kelce sorriem no primeiro encontro

Muito foi dito sobre seu tão aguardado primeiro encontro, mas Swift e Kelce pareceram se dar bem depois de trocarem cumprimentos e conversarem um com o outro.

Foi um assunto de família em Buffalo, já que a esposa de Jason, Kylie, compareceu ao jogo junto com sua sempre presente mãe Donna e seu pai Ed.

Até Cara Delevingneum dos amigos de longa data de Swift, fez uma aparição surpresa na caixa.

E provou ser uma noite de celebração para o Chefes e Kelces, garantindo uma vitória por 27-24 para definir seu Campeonato de Conferência da NFL jogo contra o Corvos de Baltimore.

Os Chiefs não apenas venceram para se colocarem a um jogo do Super Bowl, Travis Kelce estava em boa forma depois de marcar dois touchdowns graças a Patrick Mahomes‘ criatividade.