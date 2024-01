Taylor Swift e Brittany Mahomes comemoram a vitória do Chiefs no playoff da suíte

Taylor Swift dar Brittany Mahomes não conseguiu se acalmar quando o Kansas City Chiefs abriu seu ingresso para o AFC Championship Game no domingo… comemorando a grande vitória com toneladas de gritos, bebidas e sessões de fotos improvisadas.

Os dois WAGs famosos retornaram aos seus assentos habituais para o confronto da Rodada Divisional do KC contra o Buffalo Bills no Highmark Stadium… e desta vez, eles tiveram nova companhia de Travis Kelce irmão All-Pro, Jasão , a esposa dele Kylie e amiga de Swift, Cara Delevingne .

Mahomes documentou a experiência em seu Instagram… mostrando todo o grupo de ótimo humor enquanto os Chiefs saíam com a vitória por 27-24 – e Swift estava bem no meio do pelotão para a tacada.