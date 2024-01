Taylor Swift e Selena Gomez estão solteiras pela noite no Globo de Ouro

Taylor Swift caminhou sozinha no tapete vermelho com um vestido verde deslumbrante minutos antes do início do 81º Globos dourados cerimônia de entrega de prêmios. Como sua amiga, Selena Gomez também estava sem namorado e estava tão linda quanto a noite das garotas.

Travis Kelceextremidade apertada para o Chefes de Kansas City e namorado de Swift, não jogou na final da temporada de seu time contra o Carregadores de Los Angeles no Estádio SoFi. Os fãs acreditaram que ele poderia comparecer à cerimônia após a vitória, mas não foi visto em lugar nenhum.

Ainda não está claro se Kelce ficou em Los Angeles esperando Swift ganhar seu prêmio ou se ele já está na metade do caminho de volta para Kansas City.

Benny BlancoEnquanto isso, o namorado de Gomez e icônico produtor pop, não compareceu à cerimônia, mas o motivo não é tão evidente.

Benny Blanco terminou com Selena Gomez?

Gomez, 31 anos, usava um vestido vermelho com bainha assimétrica começando acima do joelho e parecia extremamente feliz, apesar de rodar sozinho.

Alguns torcedores especularam que Blanco não quer estar no centro das atenções. Ele é bem conhecido na indústria musical, mas sua popularidade disparou depois de começar a namorar Gomez.

Bem, “popularidade” pode ser um exagero. Na verdade, muitas pessoas odiaram sua aparência e disseram a Gomez que ela poderia fazer muito melhor, o que só a irritou nas redes sociais.