Taylor Swift e seu principal ‘inimigo’ querem impedi-la de ir ao Super Bowl

Taylor Swift poderia ser perdoada por se sentir confiante de que será capaz de cuidar do namorado Travis Kelce no Super Bowl em fevereiro, mas ela ainda tem um obstáculo a superar.

A cantora, de 34 anos, esteve presente em quase todos os jogos desde que começou a namorar Kelce em setembro, torcendo por seu novo namorado nas arquibancadas enquanto ela tira uma folga de sua Eras Tour global.

Os fãs do Bills fazem um gesto vil em relação a Taylor Swift que os Swifties dizem ter ultrapassado os limites

Swift estava na suíte às Estádio das Contas no domingo à noite com sua família para apoiar o tight end no playoff da divisão contra o Notas de búfalocom o irmão Jason e sua esposa Kylie acompanhados pelos pais Donna e Ed.

E foi uma noite de celebração para os Kelces e sua longa festa, já que Travis marcou dois touchdowns, cortesia de Patrick Mahomes para ajudar os Chiefs a vencer por 27-24 em um confronto acirrado.

A sensação do Cruel Summer foi vista cumprimentando outros convidados na suíte enquanto Jason, 36, tirava a camisa e bebia cerveja na suíte enquanto dava início à festa pós-jogo.

No entanto, suas comemorações podem durar pouco, considerando que eles ainda precisam vencer o Corvos de Baltimore no jogo do NFL Conference Championship em 28 de janeiro.

Lamar Jackson estabelece um marcador

Quarterback dos Ravens Lamar Jackson é a ameaça óbvia às suas esperanças de chegar ao Super Bowl e ele provou isso na retumbante vitória por 34-14 contra o Houston Texanos no domingo.

Ele lançou dois touchdowns de passe para Nelson Agholor e Isiah provavelmente marcar, além de correr 100 jardas e somar mais dois touchdowns para o Corvos enquanto eles destruíam seus oponentes.

Foi sua versatilidade que fez de Jackson um dos quarterbacks mais letais da NFL nesta temporada, talvez junto com Josh Allen, estrela do Buffalo Bills. O tipo mais eficaz de QB na NFL moderna é o híbrido: aquele que pode correr tão bem quanto pode passar para dar mais opções na corrida.

Parar Jackson será crucial para as chances dos Chiefs e, mais importante, para Rápidodando a ela a chance de comparecer ao Super Bowl para ver seu homem em ação.