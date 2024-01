Taylor Swift e Travis Kelce comemoram a vitória dos Chiefs sobre os Dolphins apaixonados

Taylor Swift e Travis Kelce estavam um ao lado do outro depois do Chefes de Kansas City levou a melhor sobre o Miami Dolphins no final da temporada da NFL.

Foi uma vitória abrangente para os Chiefs ao passarem pelo Golfinhos 26-7 no sábado à noite.

Taylor Swift limpa abnegadamente depois do jogo de Brittany Mahomes no Chiefs

Os Chiefs eram os favoritos para vencer no Estádio Ponta de Flecha no Missouri e Swift estava nas arquibancadas para curtir o espetáculo, visto cumprimentando Donna Kelcemãe de Travis.

Quando o famoso casal saiu do estádio logo depois Patrick Mahomes e Brittany Mahomes também saiu, outro casal de Chiefs recebeu bastante atenção da imprensa.

Swift foi vista ainda vestindo sua jaqueta personalizada do Chiefs, que tinha o número de Kelce estampado na frente, nos braços e nas costas.

Swift e Kelceambos com 34 anos, chegaram ao estádio separadamente, mas a cantora de “Cruel Summer” mais tarde ocupou seu lugar na suíte de Kelce.

Quando Travis Kelce pedirá Taylor Swift em casamento?

Muitos fãs estão se perguntando quando a dupla de celebridades vai ficar noiva, mesmo que eles não sejam um item público há muito tempo.

Uma fonte do Page Six disse que o atleta não pediu casamento durante as férias de inverno, que passaram juntos, porque ele e o cantor “não querem que pareça uma loucura precipitada”.

Eles também disseram que Kelce também não faria a pergunta no Dia dos Namorados pelo mesmo motivo.

A Page Six afirmou então que a dupla ficaria noiva no aniversário de um ano, em julho de 2024.

Ela escreveu em seu perfil da revista Time no mês passado que ela e o jogador de futebol “começaram a sair logo depois” que ele ansiava por ela publicamente, o que lhes deu “uma quantidade significativa de tempo” para “se conhecerem” antes que ela aparecesse. em seu jogo de setembro contra o Ursos de Chicago.