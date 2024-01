Taylor Swift e Travis Kelce comemoram o Ano Novo juntos com um beijo apaixonado: Casal poderoso de 2024

Taylor Swift deu as boas-vindas ao Ano Novo com um beijo romântico do namorado, Travis Kelcequando foram vistos dançando apaixonadamente em uma festa.

Um fã compartilhou um vídeo no X (anteriormente conhecido como Twitter) capturando o momento íntimo, onde os pombinhos estavam com os braços firmemente abraçados.

Taylor Swift exibe a jaqueta letterman de Travis Kelce no jogo Chiefs vs.Twitter

O vídeo, que agora circula amplamente nas redes sociais, revelou a demonstração descarada de afeto do casal em uma comemoração pós-jogo em Kansas City.

Onde o casal passou o ano novo?

Taylorque participou do Kansas City Chiefs x Cincinnati Bengals jogo no início da noite, parecia estar de bom humor enquanto ela e Travis compartilhou um beijo carinhoso na pista de dança.

O pequeno clipe, compartilhado por uma conta de fã no X, retratava o casal imerso em seu próprio mundo de amor, com Taylor elegantemente vestida com um vestido azul claro e o cabelo bem preso em um coque, enquanto Travis vestiu um elegante casaco preto e calças.

Swifties, Taylor SwiftA base de fãs dedicados inundou a seção de comentários com reações entusiasmadas à atualização comovente. Muitos expressaram sua alegria pela cantora.

“Este será um ano abençoado se começar assim”, declarou um fã.

“Estou tão feliz por ela, ela parece tão confortável, aquece meu coração”, foram os sentimentos de outra.

Antes da celebração da véspera de Ano Novo, Taylor foi visto no Arrowhead Stadium torcendo por Travis Kelce e sua equipe durante o jogo contra o Cincinnati Bengals. A cantora vestiu uma jaqueta branca de lã e couro com mangas pretas, espelhando um look usado anteriormente por Travis no dia de Natal.

O relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelce supostamente começou em julho do ano anterior, com o casal fazendo sua estreia pública durante um passeio na cidade de Nova York. Taylor contou com humor o início de seu romance em Travispodcast ‘Novas Alturas’.

“Tudo isso começou quando Travis muito adoravelmente me colocou no ar em seu podcast, que eu achei que era metal pra caramba. Quando fui ao primeiro jogo, éramos um casal.” Ela dissipou os rumores de que o primeiro encontro deles seria em um evento público.

“Nunca seríamos psicóticos o suficiente para lançar um primeiro encontro.”