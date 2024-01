Taylor Swift e Travis Kelce se beijam na véspera de Ano Novo

Taylor Swift e Travis Kelce começaram 2024 com um estrondo… ou pelo menos um beijo ardente em um vídeo agora viral que está varrendo as redes sociais.

A cantora e a estrela da NFL se abraçaram à meia-noite com Taylor passando os braços em volta do pescoço de Travis e puxando-o para perto para um beijo.

Taylor e Travis poderiam estar em QUALQUER festa no 🌎 para NYE🎉🥂… e eles escolheram KC com seus (e agora ela) amigos e familiares mais próximos… 🥹Feliz 2024🍾 pic.twitter.com/DFLxEC7F7h

Embora os foliões ao seu redor percebessem os dois brigando, o casal feliz parecia preocupado demais um com o outro para se importar.

Não está claro exatamente onde os pombinhos estarão no Ano Novo, mas é provável que eles estejam presos em Kansas City depois do jogo de Travis contra o Bengals.

Como relatamos anteriormente… T-Swift parou no Arrowhead Stadium sozinha no domingo à tarde para torcer por seu namorado, uma ocorrência comum nos dias de hoje.

Taylor se tornou uma referência nos jogos do Chiefs desde que ela e Travis abriram o capital em setembro. Ela até viajou para o gelado Nordeste para assistir alguns jogos nesta temporada.

Quanto a quais serão os planos da dupla para o ano novo, ninguém sabe. Sabemos que Taylor e Travis queriam passar as férias juntos depois de estarem separados no Dia de Ação de Graças, e o T-Swift tem shows no Japão em fevereiro.