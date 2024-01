Taylor Swift encara Travis Kelce com os olhos arregalados após a vitória no playoff do Chiefs

Reproduzir conteúdo de vídeo



X / @Leabonics

Taylor Swift olhou para baixo com os olhos arregalados Travis Kelce enquanto o casal poderoso saía de mãos dadas do Arrowhead Stadium, em Kansas City, no sábado à noite.

A estrela pop parece totalmente apaixonada por seu namorado Travis – o tight end do Kansas City Chiefs, que conseguiu uma vitória fácil por 26-7 com seus companheiros de equipe sobre o Miami Dolphins no jogo wild card da AFC.

Confira esta foto… Taylor, vestida com sua jaqueta vermelha do Chiefs, está totalmente colada a Travis, usando óculos escuros legais e calças de couro pretas. Em outra foto por trás… os dois estão de mãos dadas enquanto a parte de trás do casaco de Taylor está à vista – estampada com o nome “Kelce” e seu número da NFL “87”.

Durante o jogo, Taylor foi filmado interagindo com outros torcedores do Chiefs nas arquibancadas, torcendo e cumprimentando-os.

Taylor também fez uma grande entrada – como sempre – sendo escoltada em um carrinho de golfe até a área VIP para que ela pudesse assistir Travis de sua suíte no estádio. O vídeo a mostra entrando em seu carrinho com motorista, saindo e passando pela segurança e por um monte de mídia com câmeras.



TikTok / @saylorsaber

Taylor tem sido um regular nos jogos da NFL de Travis Desde que eles confirmou que eles eram um item em setembro de 2023 – e mesmo antes disso, quando houve rumores de que eles estavam namorando.