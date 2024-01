Taylor Swift estará no jogo Buffalo Bills – Kansas City Chiefs com Travis Kelce?

Aé o Chefes de Kansas Cityliderado por Taylor Swiftnamorado Travis Kelceavançando para a rodada divisional dos playoffs da NFL, surgem especulações sobre Swift comparecer ao próximo jogo contra o Notas de búfalo no Estádio de destaque no domingo, 21 de janeiro.

Swift, que compareceu ao jogo anterior dos playoffs dos Chiefs, é conhecido por apoiar Kelce no NFL jogos. Embora nem Swift nem Kelce tenham confirmado sua presença, os fãs estão curiosos sobre sua possível aparição.

Taylor Swift grita com Travis Kelce, irritando os fãs no jogo dos Chiefs

Condições climáticas desafiadoras

O último jogo dos Chiefs contra o Golfinhos de Miami apresentava temperaturas extremamente baixas, mas Swift parecia imperturbável. Espera-se que o próximo jogo dos Bills seja menos gelado, o que é uma boa notícia para os jogadores.

Buffalo recentemente passou por uma tempestade de inverno, levando a um atraso no jogo contra o Pittsburgh Steelers e levando o time a buscar ajuda dos torcedores para limpar a neve do estádio.

Outras celebridades em potencial incluem Jason Kelce, irmão de Travis, e Hailee Steinfeld, que supostamente está namorando o quarterback do Bills. Josh Allen.

Se Swift comparecesse, isso marcaria um reencontro com Steinfeld, que apareceu no videoclipe “Bad Blood” de Swift em 2015. Os fãs até recorreram às redes sociais para expressar opiniões divergentes nas redes sociais sobre a possível presença de Swift no jogo dos playoffs do Chiefs-Bills.

“Nunca, em um milhão de anos, pensei que o Buffalo Bills seria a razão pela qual Taylor Swift viria para Buffalo”, escreveu um fã.

Outro acrescentou: “Oh meu Deus, eles estão enviando Taylor Swift para Buffalo, NY”.