Taylor Swift estará no jogo Chargers vs Chiefs para torcer por Travis Kelce?

Taylor Swift deixou o Chefes de Kansas City sem dúvida que ela está disposta a seguir o namorado Travis Kelce em todo o país, faça chuva ou faça sol.

Mas o mais novo casal poderoso da América, que anunciou seu romance em setembro, pode ser forçado a passar alguns dias separados depois que surgiu um conflito em suas ocupadas agendas de trabalho.

Travis Kelce revela detalhes da festa romântica de Ano Novo com Taylor Swift

Kelce e Rápido passaram a véspera de Ano Novo juntos depois do jogo contra o Cincinnati Bengalsbem como organizar uma celebração de Natal entre suas famílias em Kelcecasa do pai.

Ela compareceu a quase metade dos jogos da temporada regular de 2023 depois de tirar uma folga do Eras Tour, que será retomado este ano. Mas eles não estarão juntos neste domingo para a cerimônia de premiação se os relatos forem precisos.

O Chefes o tight end estará com a equipe no jogo da semana 18 contra o Carregadores de Los Angeles no SoFi Stadium no domingo, 7 de janeiro. O pontapé inicial está agendado para 13h25 EST, enquanto o tapete vermelho começará às 14h EST.

Fontes teriam dito ao Page Six que Kelce planeja voar de volta para o Kansas com o resto de sua equipe imediatamente após o jogo. E isso garantiria que ele não poderia aparecer no tapete vermelho com Rápido no Globo de Ouro caso ela decida comparecer.

Por que Taylor Swift pode não estar no jogo dos Chiefs

Rápido ocupou seu lugar nas suítes do Arrowhead Stadium em várias ocasiões nesta temporada, então ela pode ser perdoada por Kelce por faltar a uma partida de borracha morta, dado o Chefes já estão garantidos para garantir uma vaga nos playoffs.

A cantora de ‘Anti-Hero’ pode estar indo para a cerimônia de premiação do Globo de Ouro de 2024 depois de ser indicada na nova categoria Cinematic and Box Office Achievement por seu filme-concerto recorde ‘Taylor Swift: The Eras Tour’.

Rápido enfrenta alguns adversários difíceis, como Guardiões da Galáxia Vol. 3, Barbie, John Wick: Capítulo 4, Missão: Impossível-Dead Reckoning Parte Um, Oppenheimer, Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha e O Filme Super Mario Bros.

Mas Kelce34 anos, não estará com ela na cerimônia – e embora ela ainda não tenha confirmado sua presença, parece improvável que ela deixe de aparecer quando puder vencer.