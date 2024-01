Taylor Swift estará no jogo Chiefs vs Ravens para torcer por Travis Kelce hoje?

Tele Chefes de Kansas City estão a apenas uma vitória de chegar ao Super Bowl e tentarão garantir sua vaga contra o Corvos de Baltimore no Jogo do Campeonato AFC no domingo. E além de falar sobre estratégias, jogadores ou aspectos táticos relacionados ao jogo, muitas pessoas estarão se perguntando se Taylor Swift estará presente nas arquibancadas.

A cantora, sem dúvida a mais popular do mundo hoje, é namorando o tight end do Chiefs, Travis Kelce depois que anunciaram seu relacionamento em setembro.

Taylor Swift comparecerá ao jogo Chiefs-Ravens?

O jogador de 34 anos esteve presente em todos os jogos dos playoffs até agora, apoiando-o na suíte VIP, provando ser um amuleto da sorte no A jornada dos Chiefs até o penúltimo jogo da pós-temporada.

É claro que grande parte da preparação pré-jogo foi dominada por questões sobre se Rápido, 34, estará presente no M&T Stadium em Baltimore no domingo.

É agora confirmou que Taylor Swift estará presente para apoiar Kelce e ‘Chiefs Kingdom’ para o jogo mais importante da temporada. A superestrela da música foi vista saindo de seu apartamento em Manhattan em um comboio na manhã de domingo para voar para Baltimore de jato.

A Eras Tour de Swift não será retomada até a primeira semana de fevereiro em Tóquio, Japão. O que significa que ela ainda teve tempo de voar para ver o namorado em campo.

Taylor Swift foi “ofuscada” no último jogo dos Chiefs

A presença da popstar é um acontecimento à parte quando ela vai apoiar o Chefes no Arrowhead Stadium enquanto as câmeras de TV acompanham todos os seus movimentos, reações e o que acontece na caixa.

Com certeza, durante o triunfo por 27-24 sobre o Búfalo Bills,Taylor veio apoiar o Chefes e as câmeras focaram nela. Mas quem roubou a cena foi Jason Kelce, irmão de Travis, que muitos esperam que se aposente da NFL.

Imagens do jovem de 36 anos sem camisa e bebendo cerveja, enquanto torcia pelos fãs, roubaram os holofotes de Swift. Ela não parecia se importar em ficar no fundo enquanto cumprimentava Jason e falou com sua esposa, Kylie.